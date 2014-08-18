В Истринском районе вместо дач построят центр активного отдыха

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В Истринском районе Подмосковья появится центр активного отдыха площадью более 5 га, сообщает пресс-служба министерство строительного комплекса Подмосковья.

Центр планируют в деревне Зорино к 2017 году за счет инвестора. На его территории будет открытый каток площадью 1 800 квадратных метров, лыжный городок, детская площадка с батутом, качели, аттракционы.

Также там построят спортивные площадки для баскетбола, пляжного волейбола, стрельбы из лука и рекреационную зону с беседками и летней верандой. В центре можно будет взять в прокат велосипеды, снегоходы и квадроциклы. Парковка центра будет рассчитана на 150 легковых автомобилей и 6-8 автобусов.

Градостроительный совет Московской области подтвердил целесообразность изменения вида использования этого участка с категории "для дачного строительства" на категорию "для размещения объектов физической культуры, спорта и рекреации", отмечают в министерстве.

Строительство нового центра расширит территорию населенного пункта на 25 процентов. Проект создаст 20 новых рабочих мест.

В пресс-службе также добавили, что центр увеличит налоговую эффективность земельного участка. Сейчас от использования земли в бюджет поступает 344 000 рублей в год. После завершения строительства сумма налогов составит более 4 млн рублей в год.