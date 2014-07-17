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Общество

17 июля 2014, 10:58

"Нева" начала возвращать паспорта туристам в Москве и Санкт-Петербурге

туризм туристы паспорта Нева отдыхающие

Фото: ИТАР-ТАСС

Турфирма "Нева", которая объявила 16 июля о своем закрытии, начала выдавать паспорта туристам в Москве и Санкт-Петербурге, передает Ассоциация туроператоров России.

Процедура выдачи будет продолжаться до тех пор, пока компания не отдаст все документы. Паспорта, которые находятся в консульствах, туристам придется забирать самостоятельно.

МИА "Россия сегодня" уточняет, что более 50 клиентов турфирмы собрались около московского офиса страховой компании "Восхождение", чтобы написать заявление на получение компенсации. В настоящее время помещение опечатано, ожидается приезд представителей правоохранительных органов.

Добавим, что Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" открыли горячую линию для помощи пострадавшим. Ростуризм: +7 (917) 540-51-21, "Турпомощь": +7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94.

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Напомним, турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта.

Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Некоторые отдыхающие смогут вернуться на родину по купленным билетам. В частности, компания "Солвекс-Турнэ", где у "Невы" был блок на рейсах в Салоники и на Закинф, готова вывезти часть туристов с курорта. Кроме того, более 500 человек сможет вывезти туроператор "Верса" из Италии, Греции, Испании, Черногории и Хорватии.

Стоит отметить, что за последние несколько лет на туристическом рынке обанкротились нескольких крупных турфирм. Так, В январе 2011 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом туроператора ООО "Капитал Тур", а в сентябре 2012 года - одного из старейших российских туроператоров "Ланта-тур вояж". В июле 2013 года об остановке продаж сообщил туроператор "Асент Трэвел". На данный момент суды продолжают выносить решения в пользу туристов

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