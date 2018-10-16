"Альтернатив достаточно много". Паломник – о запрете молиться в храмах на горе Афон

Священный Синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Теперь прихожанам РПЦ не разрешается причащаться и участвовать в таинствах и богослужениях Константинопольской церкви, в том числе в храмах на горе Афон в Греции.

Известный паломник, член русского географического общества Владимир Дервенев рассказал порталу Москва 24 о том, какие маршруты он теперь советует выбирать верующим.

Об альтернативах для паломников

Если говорить о туристических направлениях, то храмы Константинопольской церкви находятся в Турции (это почти все действующие церкви Стамбула), что же касается Греции – это гора Афон, храмы Крита и острова Додеканеса – довольно популярное сегодня направление.

Думаю, что посещать их можно будет как достопримечательности, а вот причаститься там будет невозможно. То же самое касается и другого популярного храма – церкви Архангела Михаила в Каннах, который с 2014 года находящийся в юрисдикции Западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата. Но альтернатив достаточно много. Например, в той же Франции можно посетить храм Святого Рока. Также паломники могут причаститься в Николаевском соборе, который находится в Ницце. Он был признан самым большим в Западной Европе православным храмом.

В Израиле для паломничества проблем точно нет, там ведь представительство Русской православной церкви в Иерусалиме и Святой земле. В этой стране гораздо меньше присутствие Константинопольского патриархата. Такая же ситуация и в США, где прекрасно представлена русская зарубежная церковь московского патриархата.

О проблемах православных за границей





Фото: ТАСС/Zuma/Wassilios Aswestopoulos

Я думаю, что разрыв отношений с Константинопольским патриархатом больше коснется православных людей, которые живут за границей. Ведь православных достаточно много! Но и здесь есть свои выходы, можно выехать в соседние страны и причаститься в любых других патриархатах, с которыми у русской православной церкви есть евхаристическое общение. Думаю, что в современном мире это не составит труда. Если еще до революции указом государя-императора Павла Петровича для православных подданных (за рубежом) устанавливалось правило – причащаться не реже раза в год. И исполнялось же.

О решении РПЦ

Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также восстановить в Киеве ставропигию – представительство, подчиненное непосредственно Константинопольскому патриарху. Также была отменена анафема и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета. Его, а также лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария вместе с последователями, восстановили в церковных правах и сане. Ответом РПЦ стало решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем.



Я думаю, что православным людям нет поводов для паники. Это была единственная правильная мера, ведь по всем канонам тот священник, который отменил анафему, является неканоническим. Здесь истинно верующий православный, да даже и невоцерковленный человек, должен понимать, что в организации, которая признала раскольников, благодати нет.

О необходимости раскаяния

Конечно, все это контролировать сложно. Если человек ослушался запрета Синода по незнанию, он на исповеди должен сказать об этом священнику. Раскается – священник оценит уровень совершённого и уровень раскаяния, скажет ему, что нужно сделать, чтобы отпустить грехи. А вот если человек осознано идет на этот шаг... Это уже раскол, это грех. Тут молиться за него нужно, чтобы Господь его вразумил и он из раскола вышел. Но и он может быть искуплен раскаянием, он может принести покаяние и заслужить прощение.