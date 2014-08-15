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Общество

15 августа 2014, 16:59

На греческом острове отравились 94 российских туриста

туризм туристы Родос

Фото: ИТАР-ТАСС

В отеле на греческом острове Родос отравились более 90 россиян, сообщает МИА "Россия сегодня".

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На недомогание пожаловались 94 гражданина России, отдыхавших в отеле Lindos Imperial Resort. В российском диппредставительстве отметили, что в страховую компанию обратились только девять человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В посольстве сообщили также, что "новых постояльцев принимают другие отели". Между тем ранее российская туристка, отдыхающая в этом отеле, сообщила, что двоих туристов увезли в реанимацию.

Напомним, в начале августа около 50 россиян отравились в Турции в Аланье и Белеке. Ранее на турецком курорте Кемер отравились 69 российских туристов. Из-за этого Роспотребнадзор может запретить россиянам отдыхать в этой стране.

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