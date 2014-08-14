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Общество

14 августа 2014, 19:53

С начала года поток туристов в Россию сократился в два раза

туризм путешествия турфирмы снижение потока

Фото: ИТАР-ТАСС

Поток туристов в Россию снизился в этом году на 30-50%. Это произошло на фоне украино-российского конфликта и обострения отношений с Западом, сообщает электронная газета Российского союза туриндустрии.

Реже всего к нам стали ездить туристы из США и Великобритании. В компании "Тари Тур" отметили, что количество туристов из этих стран упало на 55%. Компания "Тройка Тревел" оценила спад турпотока из Америки, Австралии и ЕС в 30%.

В 2013 году в десятку стран, откуда в Россию ехало больше всего человек, возглавили Германия, Китай и США. Также в первую десятку вошли Великобритания, Турция, Италия Франция, Финляндия, Израиль и Испания. Эксперты объясняли такое явление ужесточением визовой политики России в Европе и экономическим кризисом. Кроме того, отмечается, что в Россию перестали ездить жители Скандинавских стран и Финляндии.

Из Европы ехать к нам все еще соглашаются французы. От путевок они не отказываются, потому что местные компании не возвращают деньги за поездки.

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Устойчивее оказался азиатский рынок. Однако и сейчас путешественников из Азии стало на 15% меньше, чем в прошлом году. Это может быть связано со сложной экономической ситуацией. Так, съездить в Россию могут себе позволить все меньше китайцев. В стране началась активная кампания по борьбе с коррупцией, из-за которой китайские чиновники стали меньше ездить за рубеж в командировки.

В свою очередь, растет поток туристов из Ирана. В этом году количество чартерных рейсов из этой страны выросло до пяти с одного в том году. Дело в том, что иранцы не могут посещать Европу из-за санкций со стороны ЕС.

Помимо этого, с 1 января 2014 года для краткосрочных поездок был введен безвизовый режим между Россией и Южной Кореей. Это также привело к росту турпотока из этой азиатской страны.

Эксперты отмечают, что если политическая ситуация не улучшится в ближайшее время, в 2015 году туристов будет еще меньше.

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