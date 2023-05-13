Арктика, Кикиморы и белые ночи: интересные забеги весны – лета 2023 года

Поучаствовать в массовом забеге – веселое и полезное занятие само по себе. Если соревнования еще и проходят в другом городе, появляется возможность увидеть новые для себя места. Расскажем, в каких городах пройдут наиболее интересные забеги и какие призы ждут участников.

Царскосельский марафон

Когда: 13–14 мая 2023 года

Где: город Пушкин, Ленинградская область

Дистанция: на 13 мая запланированы детские забеги на 200 метров и 1 километр, на следующий день взрослые соревнования на дистанциях в 3, 11, 21,1 и 42,2 километра

Сколько стоит участие: дистанция в 3 километра – 1 750 рублей, 11 – 2 150 рублей, 21,1 километр – 2 350 рублей, 42,2 километра – 2 750 рублей, детские старты – 750 рублей

Именно Царское село считается родиной легкой атлетики в России: в 1888 году здесь прошли первые соревнования по бегу. В честь 135-летия этого события здесь пройдут особенные соревнования. В этом году участников ждет красивая трасса, которая проходит рядом с главными городскими достопримечательностями. На финише участники получат уникальную медаль с янтарем.

Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте Царскосельского марафона.

"Кикимора-4"

Когда: 3 июня 2023 года

Где: Петрозаводск, Карелия

Дистанция: 3 километра

Сколько стоит: взрослые – 600 рублей, дети – 750 рублей

Этот забег не для личных рекордов, он проводится исключительно ради веселья. Сказочные соревнования в парке "Студеный ручей" в Петрозаводске, где посреди красоты карельской природы придется убегать от кикимор, леших и их сотоварищей. У каждого участника на поясе будет три "ленты жизни", которые лесные чудища будут пытаться оторвать. Те, кто сохранил к финишу хотя бы одну из них, считаются выжившими и получают медаль.

Бонусом к забегу – карельская природа, горный парк "Рускеала", острова Кижи и Валаам, на которые можно прокатиться до или после соревнований.

Арктический марафон

Когда: 17 июня 2023 года

Где: Воркута, Республика Коми

Дистанция: 600 метров (для детей 4–11 лет), 3 километра (участники старше 12 лет), 10 (старше 16 лет), 21,1 и 42,2 километра (оба – старше 18 лет)

Сколько стоит: 600 метров – 600 рублей, 3 километра – 1 000 рублей, 10 – 1 300 рублей, 21,1 километра – 1 500 рублей, 42,2 – 1 900 рублей

Вариант не для слабых духом и телом: суровый забег за полярным кругом, где средняя температура в июне не превышает +12 градусов. Чтобы участвовать было максимально комфортно, в стартовом пакете участники получат лонгслив, средства от насекомых и рюкзак с символикой мероприятия. Тем, кто побежит трассу в 3 и более километров, организаторы выдадут дождевик. Впечатляющие виды на северную природу будут доступны на любой дистанции.

Балтийский трейл "Белые ночи"

Когда: 24–25 июня 2023 года

Где: Сестрорецк, Ленинградская область

Дистанция: пижамный забег в 1 километр, а также трассы в 5, 10 и 21 километр

Сколько стоит: 1 километр – 1 100 рублей, 5 – 1 300 рублей, 10 – 1 450 рублей, 21,1 километр – 1 950 рублей

Марафон в одну из самых коротких летних ночей. По ходу забега можно сначала увидеть закат, затем полюбоваться морскими пейзажами на берегу Финского залива, а в качестве финального аккорда встретить рассвет. В 21:30 начнется гонка в пижамах, а в 22:00 – для всех остальных, кто спать пока не планирует.

Церемония награждения состоится до полуночи, но тусовка продлится до 04:00.

Ночной забег Сочи

Когда: 8–9 июля 2023 года

Где: Сочи, Краснодарский край

Дистанция: 5 километров, детская миля в 1,6 километра (для участников до 14 лет) и SwimRun – плавание плюс бег

Сколько стоит: 5 километров – 1 750 рублей, детская миля – 1 000 рублей. SwimRun – 2 550–2 990 рублей

Забег по ночному Сочи пройдет 8 июля в рамках фестиваля спорта. При желании на следующий день можно принять участие в заплыве SwimRun. Он пройдет в двух форматах: 1 километр плавания в открытой воде плюс 5 километров бега и вариант для более выносливых – те же испытания, но дважды подряд.

"Валдай Ультра Трейл"

Когда: 13 августа 2023 года

Где: Валдай, Новгородская область

Дистанция: 7, 15, 30, 57 и 105 километров, детский забег – 1 километр

Сколько стоит: 1 километр – 100 рублей, 7 километров – 2 300 рублей, 15 – 2 900 рублей, 30 – 3 300 рублей, 57 – 3 900 рублей, 105 километров – 4 500 рублей

Без преувеличения, это один из самых красивых забегов в России: маршрут протянется по территории Национального парка "Валдайский". По пути встретится подвесной мост над рекой, бобровая запруда и смотровая площадка на горе Рыжоха, откуда с высоты открываются виды на озера и леса. Если участник не соревнуется ради результата, здесь точно имеет смысл задержаться.

В качестве приятного дополнения для бегунов организуют баню на берегу озера. Более подробно об участии в соревнованиях можно узнать на сайте мероприятия.

Полумарафон "Лужники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда: 19–20 августа 2023 года

Где: Москва

Дистанция: детский забег на 400 и 800 метров (для участников от 0 до 13 лет), одиночный забег на 21,1 километра и эстафета той же продолжительности (в команде должна быть как минимум одна женщина)

Сколько стоит: 2 000 рублей – за одиночный забег и 12 000 – с команды для участников эстафеты. После 21 мая цены повысятся

Одно из самых массовых и долгожданных спортивных событий для московских бегунов. В первый день полумарафона посоревнуются юные участники, во второй на старт выйдут взрослые спортсмены. Для них подготовят плоскую и очень комфортную трассу, на которой часто обновляют личные рекорды. Маршрут пройдет по набережным столицы, откроются красивые виды на собор Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной и другие знаковые достопримечательности города.