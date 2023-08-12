Недорого и богато? Почему стоит ехать в Объединенные Арабские Эмираты летом

Разгар туристического сезона в Объединенных Арабских Эмиратах приходится на зиму. Летом температура воздуха в Дубае и Абу-Даби поднимается выше 40 градусов. Однако даже это обстоятельство не повод вычеркивать ОАЭ из вариантов на отпуск. Почему стоит рассмотреть Эмираты как место летнего отдыха – в материале Москвы 24.

Скидки в гостиницах

Отели в Эмиратах не закрываются в низкий сезон, как это бывает на других популярных курортах. Выбор большой, как и в любое время года, а цены снижаются весьма существенно. Для сравнения: на деньги, которых в декабре хватило бы на скромный отель, летом можно позволить себе полноценные пять звезд.

Тур на неделю в Дубай или эмират Шарджа в августе обойдется от 97 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит перелет туда и обратно, а также проживание в трехзвездочном отеле на третьей линии от пляжа. Но если добавить всего пару-тройку тысяч, можно позволить себе уже четырехзвездочную гостиницу. А пятизвездочный отель на тех же условиях будет стоить от 115 тысяч.

Кроме того, большинство гостиниц щедро раздают разного рода бонусы. Например, бесплатно меняют завтраки на полупансион или стандартный номер на полулюкс. Спа-центры при отелях тоже предлагают внушительные скидки на свои услуги, а иногда дарят бесплатные посещения и процедуры. В жаркие дни это особенно актуально как альтернатива пляжу.

Море развлечений

В Эмиратах полно примечательных мест не только на воздухе, но и в хорошо кондиционированных помещениях. Например, достоин внимания "Музей будущего" в Дубае. Он открылся недавно, но уже успел стать одной из самых посещаемых достопримечательностей города. Здесь посетители узнают, как может измениться мир в ближайшие десятки лет. Для этого в музее есть инсталляции, посвященные биоинженерии, космической индустрии и экосистемам.

В жару хочется быть поближе к воде, и аквапарки для этого – то, что доктор прописал. В Эмиратах это не просто бассейны и горки, а целые развлекательные города. Один из самых впечатляющих – Wild Wadi в Дубае, который оформлен в стиле сказки про Аладдина. Здесь куча аттракционов для детей и взрослых, один из которых –

32-метровая скоростная горка для любителей пощекотать нервы.

В ОАЭ любят рекорды, и аквапарки здесь тоже ставят свои уникальные достижения. Именно в дубайском Aquaventure WaterPark находится "Акваконда" – самая большая горка в мире длиной в 210 метров. Скатившись по извилистым как змея трубам, можно разогнаться до 35 километров в час. А ее стартовая точка находится на высоте 25 метров. Здесь же есть горка с прозрачными туннелями, проплывая по которым, видишь акул или скатов. Самый глубокий бассейн в мире тоже находится в Дубае: в Deep Dive Dubai можно погрузиться на 60 метров вниз и увидеть настоящий "затонувший город".

Если посреди лета захочется зимы, это тоже легко устроить. В торговом центре Mall of the Emirates есть круглогодичный лыжный курорт Ski Dubai, где можно не только покататься на лыжах и сноуборде и слепить снеговика, но и увидеть настоящих пингвинов.

Выгодный шопинг

Власти ОАЭ изо всех сил привлекают туристов в летний сезон, поэтому в жаркие месяцы здесь проходит щедрый фестиваль скидок Dubai Summer Surprises. В этом году он продлится до 3 сентября, в нем принимают участие все без исключения дубайские торговые центры. Средний размер скидок – 70%, причем, кроме выгодных покупок, можно и что-нибудь выиграть. Например, новенький элитный спортивный автомобиль, квартиру на море или увесистый золотой слиток.

Жара – дело относительное

Летом в ОАЭ воздух может раскалиться до 50 градусов, однако микроклимат постепенно меняется. Во многом это происходит благодаря озеленению. Поэтому по ощущениям здесь зачастую не жарче, чем на турецком, греческом или итальянском побережье.

На пляже, конечно, весь день не проваляться, но запросто и без угрозы для здоровья можно искупаться утром или вечером. На сафари в пустыню тоже лучше не ехать, но если очень хочется, то можно попробовать ночное путешествие, когда хоть немного, но все же прохладнее. А укрыться от солнца легко в охлажденных помещениях – с этим здесь дела обстоят прекрасно.



