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Общество

12 января 2015, 11:55

АТОР просит Госдуму упразднить финансовые гарантии для туроператоров

туризм банковские гарантии АТОР туроператоры

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Ассоциация туроператоров России обратилась в Госдуму с просьбой упразднить финансовые гарантии, сообщает пресс-служба организации.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявляла, что "из-за чрезмерности нагрузки на туроператоров во всех сегментах туризма необходимо убрать финансовую гарантию как обязательное требование".

В ассоциации подчеркивают, что финансовое обеспечение неэффективно в плане защиты потребителей – так, из шести компаний, в июле-августе 2014 года объявивших о приостановке деятельности, клиенты только одной фирмы почти в полном объеме смогли возместить свои расходы, остальные же получили от 2,3 % до 50% от стоимости путевки.

Кроме того, по мнению АТОР, фингарантии невыгодны страховщикам – многие участники страхового рынка уже заявили об уходе из этой сферы деятельности. При этом банковская гарантия также неэффективна – в ассоциации утверждают, что получить гарантии от кредитных учреждений сейчас почти невозможно.

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Добавим, что участники туристического рынка и страхования предлагают другой механизм – фонд персональной ответственности туроператоров, куда и будут стекаться деньги. В настоящее время туроператоры страхуют свою ответственность на 10 миллионов рублей.

Напомним, летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября - турфирма "Верса", 8 декабря - "Истанбул тревел", а 22 декабря - "Эрцог".

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