Около ста клиентов туроператора "ИнтАэр" пока остаются за границей

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Около ста клиентов приостановившего свою деятельность туроператора "ИнтАэр" остаются за рубежом. Об этом сообщают в ассоциации туроператоров России.

"На текущий момент уже было вывезено порядка 200 человек, еще около 100 туристов "ИнтАэр" вернутся в Россию в ближайшее время. Многие из них смогут воспользоваться своими билетами", - говорится в сообщении.

Напомним, что менее чем за месяц из-за финансовых проблем закрылся целый ряд российских туркомпаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров мир", "Экспо-тур", в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", группа компаний "Интаэр", "Нордик стар". В трудной ситуации оказались десятки тысяч российских туристов - как те, кто уже находились за границей, так и собиравшиеся на отдых.

Пока в следственном комитете возбудили 5 уголовных дел по факту банкротства, тысячи туристов остаются за границей без обратных билетов.