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Общество

11 апреля 2016, 14:12

Как курортный сбор поможет поддержать инфраструктуру отдыха

туризм законы Валерий Рязанский курортный сбор

В России могут ввести курортный сбор

В преддверии сезона отпусков в России могут ввести курортный сбор. Денежные средства, полученные таким образом, планируется потратить на благоустройство пляжей. Подробнее об инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Речь идет не только о благоустройстве пляжей в преддверии курортного сезона, а вообще об идее самого курортного сбора. Учитывая экономическую ситуацию, подобную инициативу можно ввести не в этом году, а в последующих. Но сам вопрос очень актуален", – поделился Рязанский.

Идеи облагородить курорты и пляжи озвучивались представителями различных ведомств неоднократно. Согласно инициативе, каждый из пляжей должен иметь флаг определенного цвета, свидетельствующий об уровне чистоты и комфорта.

По мнению Валерия Рязанского, этот вопрос должен решаться на уровне региональных органов власти. Это поможет обеспечить достойный прием туристов в пиковый сезон отпусков.

"Курортный сбор нужен для того, чтобы поддерживать и содержать инфраструктуру отдыха. Размер сбора должен быть адекватным и составлять не более полутора процентов от стоимость одного дня проживания в гостинице", – добавил эксперт.

В России предлагают ввести курортный сбор

Идея курортного сбора возникла из-за наплыва туристов и увеличения так называемой антропогенной нагрузки на на рекреационные территории и парковые зоны, а также на жилищно-коммунальную инфраструктуру городов-курортов.

При этом ограниченность средств региональных бюджетов не позволяет поддерживать парковые территории курортов, находящиеся там памятники архитектуры и объекты инфраструктуры в должном состоянии.

Предполагается, что сбор будет взиматься с прибывающих туристов. Льготные категории граждан, которые будут в каждом конкретном регионе освобождаться полностью или частично от его уплаты, определят сами субъекты федерации.

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