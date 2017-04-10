Информацию о возможном запрете чартеров в Турцию уточнили в АТОР

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АТОР уточнил информацию о возможном запрете чартеров в Турцию, сообщает пресс-служба ассоциации. Там пояснили, что рекомендации Росавиации носят предупредительный характер.

"Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять – или не повлиять – на перевозку", – сообщается на сайте АТОР.

Как сообщили Агентству "Москва" представители туроператоров "Пегас Туристик" и Tez Tour, они не получали официальных предупреждений о возможной отмене чартерных полетов в Турцию. Гендиректор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная также отметила, что текст телеграммы носит предупредительный характер, но не является запретом или руководством к действию.

Кроме того, Подгорная подчеркнула, что многие авиакомпании имеют подтвержденные рейсы на регулярной основе. Компания может использовать их в своих турпакетах. Даже если чартерные рейсы приостановят, возможно предоставление регулярной перевозки.