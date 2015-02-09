Болгария упростила визовый режим для россиян

Болгария. Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

МИД Болгарии упросил визовый режим для граждан России и некоторых стран СНГ, сообщает электронная газета туриндустрии Rata News.

Изменения предусматривают выдачу двукратных и многократных виз туристам сроком на три года, если ранее у них уже была болгарская виза. Этими условиями смогут воспользоваться и владельцы недвижимости.

Те, кто впервые посещают Болгарию, смогут получить краткосрочные двукратные или многократные визы сроком действия до одного года.

Туристам или гостям организованных молодежных лагерей будут выдаваться многократные визы сроком до пяти лет. Однолетние визы также будут выдавать и лицам с ограниченными возможностями.

В настоящее время разрешение на въезд для россиян может быть рассчитано на один въезд, два или на неограниченное число посещений. Многократное разрешение делается на три, шесть или 12 месяцев.

МИД Болгарии уже направило указания об облегчении процедуры выдачи виз в дипломатические и консульские представительства.

Упростят процедуру выдачи виз гражданам России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии. Отметим, что с января по ноябрь 2014 года количество российских туристов сократилось примерно на 3%, а туристов с Украины – на 8%.

Ранее Тунис облегчил визовый режим с Россией – туристам больше не нужно получать визы при посещении этой страны. До этого момента срок, на которой турист мог въехать на территорию Туниса, составлял 14 дней, причем для этого нужно было прилететь прямым рейсом и иметь ваучер от туроператора.

Кроме того, об отмене виз для россиян заявила Индонезия. Нововведение позволит привлекать в страну около 450 тысяч новых туристов ежегодно. Послабление вступит в силу с января, до этих пор придется ставить штамп в аэропорту за определенную плату.