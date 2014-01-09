Здание XIX века в Гусятниковом переулке превратят в гостиницу

Фото: ИТАР-ТАСС

Жилой дом Эдуарда фон Беренса в Гусятниковом переулке, который является объектом культурного наследия регионального значения, выставят на торги и превратят в гостиницу, сообщает Москомстройинвест.

В настоящее время по адресу Гусятников переулок, 7, строение 1 расположено здание площадью 811 квадратных метров. Строение планируется переоборудовать под гостиницу, при этом работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденными режимами использования земель и градостроительными регламентами.

План земельного участка утвердила Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК).

Дом фон Беренса был построен в 1880 году по проекту Михаила Фидлера. В 1920-х годах в нем проживал советский кинорежиссер Григорий Рошаль.