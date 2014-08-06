Владелец "Лабиринта" и "Идеал Тура" может лишиться еще одной компании

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Авиаброкер "Авиачартер", который принадлежит владельцу "Лабиринта" и "Идеал Тура" Михаилу Шаманову, может объявить о своей финансовой несостоятельности, передает ИТАР-ТАСС.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, компании, которые сотрудничали с Шамановым, переводили деньги авиаперевозчику "Оренбургские авиалинии", недавно отменившему 36 рейсов из-за неоплаты перелетов "Идеал Туром". Деньги проходили через фирмы, принадлежащие Шаманову, и в конечном итоге оказывались у "Авиачартера".

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович выразил надежду, что проблем с оплатой рейсов от "Авиачартера" не будет. "Я надеюсь, не будет повторения истории с "Оренбургскими авиалиниями". Сейчас не пятница вечер, и есть возможность провести оплату", - рассказал он телеканалу "Москва 24". При этом у Ростуризма пока нет информации о приостановке работы "Авиачартера".

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, ситуация с туроператорами - это не банкротство отдельных туроператоров, а банкротство Шаманова и цепочки его фирм. "То есть должен он фактически сам себе", - отметила она.

Также Тюрина сказала, что многие юридические лица в схеме туроператоров - "карманы одного и того же владельца", и в бизнесе Шаманова "еще предстоит разобраться".

Напомним, 6 августа "Авиачартер" перестал выходить на связь с туроператорами - в офисе фирмы никто не подходит к телефону.

Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.