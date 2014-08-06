Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06 августа 2014, 11:22

Владелец "Лабиринта" и "Идеал Тура" может лишиться еще одной компании

туризм самолеты бизнес Ирина Тюрина РСТ туроператоры чартеры

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиаброкер "Авиачартер", который принадлежит владельцу "Лабиринта" и "Идеал Тура" Михаилу Шаманову, может объявить о своей финансовой несостоятельности, передает ИТАР-ТАСС.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, компании, которые сотрудничали с Шамановым, переводили деньги авиаперевозчику "Оренбургские авиалинии", недавно отменившему 36 рейсов из-за неоплаты перелетов "Идеал Туром". Деньги проходили через фирмы, принадлежащие Шаманову, и в конечном итоге оказывались у "Авиачартера".

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович выразил надежду, что проблем с оплатой рейсов от "Авиачартера" не будет. "Я надеюсь, не будет повторения истории с "Оренбургскими авиалиниями". Сейчас не пятница вечер, и есть возможность провести оплату", - рассказал он телеканалу "Москва 24". При этом у Ростуризма пока нет информации о приостановке работы "Авиачартера".

Ссылки по теме

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, ситуация с туроператорами - это не банкротство отдельных туроператоров, а банкротство Шаманова и цепочки его фирм. "То есть должен он фактически сам себе", - отметила она.

Также Тюрина сказала, что многие юридические лица в схеме туроператоров - "карманы одного и того же владельца", и в бизнесе Шаманова "еще предстоит разобраться".

Напомним, 6 августа "Авиачартер" перестал выходить на связь с туроператорами - в офисе фирмы никто не подходит к телефону.

Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Что такое авиаброкер

Авиаброкер занимается бронированием чартерных авиарейсов и фрахтованием воздушных судов, а также заключает договоры о страховании самолетов и грузов. Кроме того, авиаброкеры часто занимаются организацией пользования VIP-залами аэропортов, обеспечивают уровень питания на борту, доступ в Интернет и помогают избежать задержки вылета.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать