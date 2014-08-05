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Общество

05 августа 2014, 19:49

Генпрокуратура потребовала навести порядок на туристическом рынке

туризм Генпрокуратура РФ проверки турфирмы

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура Российской Федерации предложила руководителям Роспотребнадзора и Ростуризма принять дополнительные меры по наведению порядка на рынке туристских услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, прокурорам ряда субъектов Российской Федерации поручили провести проверки.

В пресс-службе уточняют, что Генпрокуратура ведет постоянный мониторинг складывающейся ситуации.

"Его результаты свидетельствуют о том, что создавшаяся ситуация взаимосвязана с неисполнением требований законодательства о туристской деятельности и законодательства РФ о защите прав потребителей, а также, возможно, с иными неправомерными действиями. Кроме того, в обозначенную сферу вовлечены страховые организации и компании-перевозчики, деятельность которых непосредственно обеспечивает защищенность туристов", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что глава правительства Дмитрий Медведев предложил проводить периодические проверки туроператоров и лишать права деятельности тех, у кого нет достаточного финансового обеспечения.

Кроме того, премьер-министр поручил врио главы Ростуризма Олегу Сафонову и вице-премьеру правительства Дмитрию Козаку взять под контроль ситуацию с клиентами турфирм, приостановивших свою деятельность.

Напомним, за последние недели о приостановке деятельности объявили несколько крупных турфирм. Так 16 июля прекратила работу турфирма "Нева". Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля санкт-петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность компания "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

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