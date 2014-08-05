Консульский отдел посольства США временно закрыт из-за ремонта

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Консульский отдел посольства Соединенных Штатов Америки в Москве временно закрылся из-за ремонта, сообщает официальный сайт ведомства.

"В связи с непредвиденными электромонтажными работами, проводимыми городскими электросетями, консульский отдел посольства США в Москве временно закрыт. Ожидается, что ремонтные работы займут несколько часов, после чего мы возобновим работу", - говорится в сообщении, опубликованном в 11.45 мск.

Это уже не первые проблемы, которые возникают в посольстве США в Москве. Так, ровно неделю назад у ведомства возникли технические неполадки с паспортно-визовой системой.

Отметим, что граждане, которые проходили собеседование в посольстве после 21 июля и хотели бы временно вернуть свой паспорт без визы США, могут связаться с представительством по электронной почте consulmo@state.gov с темой письма "Возврат паспорта". В письме необходимо указать полное имя, дату рождения и номер паспорта.

Кроме того, если предстоит срочная поездка в США, то необходимо связаться с визовым центром по электронной почте consulmo@state.gov с темой письма "Срочное путешествие". В письме также необходимо указать полное имя, дату рождения и номер паспорта. А также причину, по которой срочно необходимо получить визу США.

Неотложными случаями считаются: экстраординарные обстоятельства гуманитарного характера, вопросы жизни и смерти, которые могут быть рассмотрены как исключительные.