Туркомпания "ИнтАэр" объявила о приостановке своей деятельности

Туроператор "ИнтАэр" объявил о приостановке деятельности

Группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности, сообщается на официальном сайте организации.

Как отметили в компании, среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

"В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта, группа компаний "ИнтАэр", представленная двумя юридическими лицами, ООО "ИнтАэр", ООО "ИнтАэр Трэвел", вынуждена объявить о приостановке своей деятельности", - говорится в сообщении.

Страховщиком компании является "РЕСО-Гарантия" и гражданская ответственность турфирмы застрахована на сумму 30 миллионов рублей. Кроме того, "ИнтАэр Трэвел" также застрахована на 30 миллионов рублей.

Основные направления деятельности туркомпания - Италия, Испания, ОАЭ, Болгария, Греция, Индия, Таиланд, Шри-Ланка.

Как рассказали в Ростуризме, за рубежом на данный момент находится 500 клиентов "ИнтАэр". Всего от приостановки деятельности туроператора пострадают около 2 тысяч туристов. При ущерб от остановки работы компании составит 40 миллионов рублей, но компенсаций должно хватить на всех клиентов, пишет ИТАР-ТАСС

Напомним, 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".