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Общество

05 августа 2014, 10:25

За границей остаются 15 тысяч клиентов туроператора "Лабиринт"

туризм туристы Лабиринт банкротства

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 15 тысяч клиентов туроператора "Лабиринт", приостановившего деятельность, остаются за рубежом. Большая часть туристов, которые могут испытать проблемы с возвращением в Россию, находятся в Греции, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Около 5 тысяч клиентов компании уже доставлены в Россию. Авиабилеты оплатило объединение "Турпомощь". Компания организовала несколько рейсов в Россию из Египта, Туниса, Испании, Турции, Греции и Черногории.

Более тысячи клиентов "Лабиринта" уже подали документы в страховую компанию ВСК. Компания обеспечивает финансовые гарантии "Лабиринта" на 120 миллионов рублей.

По оценкам специалистов, около 40 тысяч человек купили туры от "Лабиринта" на ближайшее время.

Напомним, 2 августа туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке своей деятельности. По словам представителей компании, причинами стали резкий рост курса валют, "негативная политическая и экономическая ситуация", а также конфликт с "Оренбургскими авиалиниями" – оператор должен ему за предыдущие перевозки.

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Ответственность трех юридических лиц, представляющих "Лабиринт", застрахована в компаниях "Восхождение" (которая также работает с "Невой") и в ВСК, общая сумма составляет 160 миллионов рублей. Также у туристов есть право требовать не только возмещения затрат, но и компенсации морального ущерба.

Проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля старейшая отечественная турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Спустя девять дней с аналогичным заявлением выступила компания "Роза ветров Мир", а 30 июля приостановил деятельность санкт-петербургский оператор "Экспо-тур".

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