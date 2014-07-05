Новая часовня в "Коломенском" переедет в Солнцево

В "Коломенском" строители завершают возведение новой часовни

В Коломенском в рамках фестиваля "Русское поле" строители завершают возведение новой часовни. Это будет обыденный храм. Строить его начали накануне утром, а уже к вечеру церковь была практически готова. Сейчас там идут работы по установке крыши - она полностью готова, но пока без купола.

Самую сложную часть обещают завершить к полудню, а в 15.00 храм освятят. Возводят стены без единого гвоздя и без применения спецтехники. Этот храм - точная копия Андреевской церкви, построенной в 1702 году на Соловках по указанию Петра I.

На территории усадьбы он простоит недолго. В дальнейшем церковь передадут одному из православных приходов, и она переедет в Солнцево.