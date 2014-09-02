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Общество

02 сентября 2014, 11:09

Москва сделает ставку на краткосрочные туры для иностранцев

туризм Сергей Шпилько туры поездки туристические программы

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый туристический продукт для иностранцев, который в настоящее время формируется в Москве, будет основан на краткосрочных турах, сообщил на встрече Москомтуризма с туроператорами глава ведомства Сергей Шпилько.

По его словам, основой тура должна стать поездка на выходные и праздничные дни на 4 дня/3 ночи с размещением в отелях 3-5 звезд с завтраком, включающая трансфер и экскурсионную программу стоимостью 4-6 тысяч рублей с человека.

Отметим, что этот вариант предлагают столичные власти, а туроператоры должны его расширить своими программами, способными заинтересовать туристов из конкретных стран и представляющих разные целевые аудитории – семьи с детьми, молодежь и детские группы.

Как рассказала гендиректор "Калина Трэвел Сервис" Александра Федина, спрос на расширение линейки продуктов поступает, в частности, из Китая. "Если для старшего поколения наиболее востребованы классические туры с осмотром достопримечательностей, то для индивидуальных туристов и молодежи экскурсионные программы предстоит сделать разнообразнее", - сказал она.

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Глава компании "Спутник Спортс энд Бизнес Трэвел" Ильдар Мусин, в свою очередь, добавил, что к туристическому продукту стоит привязать городские события, например, фестивали "Времена и эпохи", "Спасская башня" и "Круг света".

Продвигать новый турпродукт будут не во все страны. Среди критериев – безвизовый или упрощенный въезд в Россию, географическая близость к Москве и большое число авиаперевозчиков. Им отвечают, в частности, Китай, Индия, Турция и Израиль.

Глава Москомтуризма подчеркнул, что создание новых туристических предложений – это ответ на изменения рынка: за первое полугодие 2014 года снизился турпоток из США и некоторых стран Западной Европы, но активность туристов из Юго-Восточной Азии сохранилась.

Кстати, ранее Сергей Шпилько сказал, что Москве необходимы новые туристические программы, рассчитанные на молодых туристов. "Ведомство готово поддержать новые программы для привлечения туристов в Москву, в том числе и финансово", - отмечал он.

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