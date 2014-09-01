Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01 сентября 2014, 19:00

Москве нужны туристические программы для молодых иностранцев - Москомтуризм

туризм туристы маршруты и гиды туристические программы

Фото: ИТАР-ТАСС

Москве необходимы новые туристические программы, рассчитанные на молодых туристов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Москомтуризма Сергей Шпилько.

По его словам, ведомство готово поддержать новые программы для привлечения туристов в Москву, в том числе и финансово. "Любой яркий продукт – хороший информационный повод. Нам нужны такие программы, которые способствовали бы разрушению мифов в отношении Москвы, как не очень интересного, дорогого и опасного города", - сказал Шпилько.

Шпилько добавил, что существующие экскурсии по знаменитым культурно-историческим местам Москвы уже не соответствуют запросам иностранных туристов. Для старшего поколения китайцев экскурсионные пакеты отработаны, но сейчас туристы изменились, и даже старшее поколение требует расширение программы.

Глава Москомтуризма также отметил, что в последнее время среди иностранных туристов появился спрос на индивидуальные программы и туры. Москва же к не групповому туризму пока не готова.

Ссылки по теме

Ранее Шпилько заявлял, что столицу с июля по декабрь 2014 года посетят 5,8 миллиона иностранцев. По данным пограничной службы ФСБ, в январе, феврале и марте в Москву только воздушным путем прибыли более 1,2 тысячи иностранцев, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Чаще всего в столицу прилетают туристы из Китая, на втором месте – немцы. Также Москву посещает множество гостей из Франции, США и Турции.

В ежегодном рейтинге самых посещаемых городов мира по версии компании MasterCard, лидерами 2013 года в Европе по числу туристов признаны Лондон, Париж и Стамбул. Москва могла бы занять восьмое место между Амстердамом (6,3 миллиона) и Веной (5,4 миллиона).

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать