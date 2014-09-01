Москве нужны туристические программы для молодых иностранцев - Москомтуризм

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Москве необходимы новые туристические программы, рассчитанные на молодых туристов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Москомтуризма Сергей Шпилько.

По его словам, ведомство готово поддержать новые программы для привлечения туристов в Москву, в том числе и финансово. "Любой яркий продукт – хороший информационный повод. Нам нужны такие программы, которые способствовали бы разрушению мифов в отношении Москвы, как не очень интересного, дорогого и опасного города", - сказал Шпилько.

Шпилько добавил, что существующие экскурсии по знаменитым культурно-историческим местам Москвы уже не соответствуют запросам иностранных туристов. Для старшего поколения китайцев экскурсионные пакеты отработаны, но сейчас туристы изменились, и даже старшее поколение требует расширение программы.

Глава Москомтуризма также отметил, что в последнее время среди иностранных туристов появился спрос на индивидуальные программы и туры. Москва же к не групповому туризму пока не готова.

Ранее Шпилько заявлял, что столицу с июля по декабрь 2014 года посетят 5,8 миллиона иностранцев. По данным пограничной службы ФСБ, в январе, феврале и марте в Москву только воздушным путем прибыли более 1,2 тысячи иностранцев, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Чаще всего в столицу прилетают туристы из Китая, на втором месте – немцы. Также Москву посещает множество гостей из Франции, США и Турции.

В ежегодном рейтинге самых посещаемых городов мира по версии компании MasterCard, лидерами 2013 года в Европе по числу туристов признаны Лондон, Париж и Стамбул. Москва могла бы занять восьмое место между Амстердамом (6,3 миллиона) и Веной (5,4 миллиона).