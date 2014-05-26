Король Таиланда признал власть военных законной

Фото: thaigov.go.th

Король Таиланда Пхумипон Адульядет признал власть военных законной и назначил командующего вооруженными силами генерала Праюта Чан-Оча руководителем Национального совета по поддержанию мира и порядка, сообщает МИА "Россия сегодня".

Напомним, что в четверг, 22 мая, в Таиланде представители армии в телеобращении к нации объявили о военном перевороте, затем приостановили действие конституции, ввели комендантский час и запретили вещание всех телеканалов и радиостанций.

Переворот произошел через два дня после объявления о введении в Таиланде военного положения из-за антиправительственных акций. По заявлению армии, военное положение продлится до полного восстановления порядка.

"Мы призываем население продолжать нормальную жизнь и не собираемся какими-либо действиями нарушать нормальное течение жизни в стране", — заявил в обращении к нации командующий сухопутными войсками генерал Прают Чан-Оча.

В приказе военных также говорится, что вооруженные силы будут обеспечивать безопасность института монархии и членов королевской фамилии.

Перевороту предшествовали демонстрации, в ходе которых протестующие требовали отставки правительства премьер-министра Йинглак Чинават. На прошлой неделе Чинават была задержана военными. По некоторым сообщениям, накануне ее отпустили, выдвинув ряд условий.

В связи с военным переворотом в Таиланде Ростуризм советует российским туристам не нарушать комендантский час и не выходить за территорию отелей. Также категорически не рекомендуется посещать столицу государства – Бангкок.