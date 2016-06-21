Utair просит АТОР урегулировать ситуацию с вывозом туристов с острова Хайнань

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания Utair обратилась в Ассоциацию российских туроператоров с просьбой урегулировать ситуацию с вывозом туристов с китайского острова Хайнань в Москву, сообщает пресс-служба АТОР.

Сегодня перевозчик имеет допуск только на рейс, запланированный на 24 июня. Однако это ставит под угрозу выполнение программы в июле и последующее выполнение полетов.

В авиакомпании подчеркивают, что прерывание программы значительно повлияет на спрос и повысит недоверие туристов к этому направлению, хотя сейчас спрос на отдых на острове Хайнань очень высокий.

Кто виноват в нелетной ситуации на Хайнане

С февраля Utair является назначенным перевозчиком на маршруте Москва-Санья (городской округ на юге острова Хайнань), однако власти КНР без объяснения причин отказывают в допусках. Из-за этого Utair пришлось летать в другой аэропорт Хайнаня – Хайкоу. Однако и там авиакомпания столкнулась с проблемами: у аэропорта оказались низкие средние показатели регулярности полетов, поэтому китайские авиавласти наложили ограничения на чартерные рейсы.

Перевозки прекратили с 3 июня. На острове сейчас находятся несколько сотен наших туристов. Большинство решили остаться еще на 2-3 дня. Туроператор полностью оплатил их проживание.