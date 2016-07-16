В Турции могут находиться до пяти тысяч российских туристов

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

До пяти тысяч российских туристов могут находиться в настоящий момент в Турции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР),

В пятницу, 15 июля, премьер Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. Турецкие военные, в свою очередь, сообщили, что здание правительства находится под их контролем, и вся власть в стране переходит к ним.

СМИ сообщили о стрельбе в турецкой столице и военных самолетах и вертолетах в небе над городом.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция перекрыла движение по обоим мостам через пролив Босфор из азиатской в европейскую часть Стамбула. На обоих мостах наблюдается скопление военных.

30 июня Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерные рейсы в Турцию запустят после постановления правительства, которое должно отменить предыдущий запрет.