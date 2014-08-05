"Турпомощи" хватит средств для отправки в Россию клиентов "ИнтАэр"

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Объединение "Турпомощь" обладает достаточными средствами, чтобы вывезти в Россию клиентов приостановившего деятельность туроператора "ИнтАэр", сообащет "Интерфакс".

"У части клиентов компании есть обратные билеты, часть туристов вывезут партнеры. Оставшихся туристов вывезет "Турпомощь", средств на это хватает" - отметила пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова.

В свою очередь, врио руководителя Ростуризма Олег Сафонов подчеркнул, что если фонд "Турпомощи" иссякнет в случае дальнейшего ухудшения отрасли, то агентство по туризму обратится за госсредствами. Он добавил, что уже договорился с руководством МЧС о том, что в случае необходимости туристы могут быть вывезены силами МЧС.

Ранее стало известно, что группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией. Страховщиком компании является "РЕСО-Гарантия" и гражданская ответственность турфирмы застрахована на сумму 30 миллионов рублей. Кроме того, "ИнтАэр Трэвел" также застрахована на 30 миллионов рублей.

Как рассказали в Ростуризме, за рубежом на данный момент находится 500 клиентов "ИнтАэр". Всего от приостановки деятельности туроператора пострадают около 2 тысяч туристов. При ущерб от остановки работы компании составит 40 миллионов рублей, но компенсаций должно хватить на всех клиентов.

Напомним, что 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".