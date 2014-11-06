Водитель троллейбуса погибла под его колесами в центре Москвы

Фото: m24.ru

Водитель троллейбуса погибла под его колесами в Китайгородском проезде, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГИБДД.

Трагедия произошла у дома 7 напротив Консультативно-диагностического центра Минздрава около 11.20.

По предварительной информации, женщина вышла из кабины, встала перед машиной, которая самопроизвольно начала движение. Вероятно, водитель не поставила троллейбус на стояночный тормоз. На место выехали представители экстренных служб.

Напомним, в августе в Подмосковье рейсовый автобус насмерть сбил женщину с грудным ребенком. Авария произошла в городском округе Домодедово, у поворота на деревню Житнево.

Опрошенные родители погибшей пояснили, что их дочь на протяжении шести лет болела шизофренией и состояла на учете у соответствующих врачей. Девушка якобы не раз высказывала намерения свести счеты с жизнью. В момент суицида родители шли позади нее, также вдоль обочины, но помешать произошедшему не смогли, поскольку все произошло неожиданно.