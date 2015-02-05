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Музыка

05 февраля 2015, 14:00

Альтернативные альбомы января: от петрозаводского техно до австрийского футворка

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Мы подумали, что о громких релизах и популярных треках вы и так знаете, поэтому сделали подборку альбомов, которые могли пройти мимо вас в январе. Итак, представляем Топ-10 альтернативных январских пластинок: от петрозаводского техно и ростовского инди-попа до австрийского футворка и английского трип-хопа.

Panda Bear – Panda Bear Meets the Grim Reaper

Участник Animal Collective Ноа Леннокс или Panda Bear записал пластинку Panda Bear Meets the Grim Reaper, выпустив незадолго до этого EP "Mr. Noah". Помогал ему английский музыкант и продюсер Pete Kember (Sonic Boom). Тексты песен Panda Bear посвящены внутреннему росту, при этом музыкант неодобрительно отзывается о самолюбовании.

Что касается музыки, то тут слышится влияние хип-хопа 90-х (Dust Brothers, A Tribe Called Quest, Pete Rock, DJ Premier, J Dilla). В целом альбом звучит как старый добрый Panda Bear. Если вы все еще сомневаетесь, посмотрите видео-трип на один из лучших треков релиза.

Дата: 12 января

Лейбл: Domino

Жанр: indie/electronic

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Beat Spacek – Modern Streets

Английский вокалист и продюсер Стив Спейсeк, известный своим последним проектом Beat Spacek, выпустил пластинку Modern Streets. На ней смешались свинговые напевы и надрывные вокальные партии, пищащие и инопланетные звуки синтезаторов. Большая часть музыки было написано с использованием музыкальных приложений для iPhone и iPad.

О жанрах говорить не то чтобы долго, скорее бесполезно – они меняются на протяжении каждого трека – от африканских мотивов и блюза до пост-панка и синти-попа.
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Дата: 26 января

Лейбл: Ninja Tune

Жанр: electronic

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Death Grips - Fashion Week

Калифорнийская нойз-группа Death Grips, знаменитая маргинальным поведением и злобным вокалом, выпустила инструментальный альбом Fashion Week. Определенно, у ребят все хорошо с чувством юмора, если они назвали альбом "Показ мод", поместили на обложку девушку на роскошном троне, а внутрь - определенно не музыку, которая звучит на подиумах мира.

Причем музыканты выложили релиз после официального объявления о распаде группы. Сам альбом позиционируется как полноценный саундтрек. Звучит также дерзко, как и раньше, но вокала Стефана (МС Ride) явно не хватает. Внутри релиза треки с практически одинаковыми названиями. Из сложения последних букв получается фраза "JENNY DEATH WHEN". Возможно, название будущего альбома, кто знает.

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Дата: 4 января

Лейбл: Third Worlds

Жанр: experimental hip-hop/noise

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Mac De Marco - Demos Vol. 1

Рано или поздно у любого музыканта скапливается материал, который хорошо бы издать отдельным релизом. Так случилось и с канадцем Марком Демарко, который выпустил сразу 24 демо трека, записанные с 2012 года (во времена альбомов "Salad Days" и "2").

Ненавязчивая гитара и меланхоличный вокал Марко так и вынуждают дергать ногою в такт. Звучат композиции как на зажеванной аудиокассете, но это лишь добавляет lo-fi романтики. Хочется просто подпевать:"To take it slowly, brother/ Let it go now, brother/ Take it slowly, brother/ Let it go".

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Дата: 19 января

Лейбл: Captured Tracks

Жанр: indie-folk, lo-fi

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Archive – Restriction


Лондонцы Archive, находящиеся на музыкальной сцене более 20 лет, выпустили 11-й по счету студийный альбом Restriction. Мягкий мужской вокал переплетается с трип-хоповым звучанием, женский же звучит на более лиричных композициях, посвященных чувствам и отношениям. То приятное пианино с еле слышимым ритмом, то бешеные барабаны и гитарные рифы в сочетании со звуком битого стекла. Все самое разное, все самое лучшее - из Англии с любовью.

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Дата: 12 января

Лейбл: Dangervisit

Жанр: trip-hop/progressive rock

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Motorama - Poverty

Ростовская инди-поп группа Motorama выпустила третий студийный альбом Poverty. Как и второй релиз Calendar, новая пластинка вышла на французском лейбле.

Все те же добрые юношеские мотивы, скорее светлые меланхоличные, нежели депрессивные. Это как если бы Joy Division (ну никуда не деться от этого сравнения) не были такими суицидальными и верили в хороший конец.

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Дата: 26 января

Лейбл: Talitres

Жанр: indie-pop

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Love Cult – Wonderland

Молодой дуэт из Петрозаводска выпустил мини-альбом Wonderland. Почему он здесь, раз это не полноценный релиз? Потому что звучит свежо и качественно, да так, что невольно прижимаешь правую руку к сердцу. На просторах российской электронной сцены уверенно рулят новые имена.

Релиз немного отдает российской безысходностью, сдобренной столовой ложкой бабушкиного травяного бальзама. Настоящая "Страна чудес". Чтобы убедиться, достаточно посмотреть видео на заглавный трек.

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Дата: 25 января

Лейбл: -

Жанр: techno/house

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Sun People - For Those Who Are Not As Others

"For Those Who Are Not As Others" - еще одно EP, на этот раз от австрийцев Sun People (Simin/off). В мини-альбоме важно не то, что он вышел на российском лейбле, а именно звучание. Казалось бы джангл есть джангл, ан нет – в сочетании с футворком/джуком он вновь становится молодым и перспективным. Помимо цифровой версии есть лимитированная серия аудиокассет.

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Дата: 29 января

Лейбл: Hyperboloid

Жанр: footwork/jungle/bass

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S. Maharba – Most Forgotten

Загадочный британец S. Maharba, выпускающий свои релизы по большей части на кассетах, выложил альбом Most Forgotten. Косвенно Seher Maharba может быть вам знаком по ремиксу на трек Gonja Sufi "Love of Reign".

На релизе собраны потерянные треки, ранние демо, а также композиции из компиляций и микстейпов с 2006 по 2014 года. Помимо мрачного и интригующего, есть здесь и около-wonky звучание, прямо ностальгия берет. Немного психоделии, звучащие где-то вдали струнные, ретро-вокальные семплы и ставшие фирменными шумы, – все то, за что мы любим S. Maharba, на своих местах.

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Дата: 31 января

Лейбл: -

Жанр: abstract hip-hop/lo-fi/glitch

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Knxwledge - H.S.PRT.8*

Битмейкер из Лос Анджелеса Knxwledge, выпускающий альбомы ремиксов на хип-хоп и рэп-исполнителей с 2011 года (сейчас их более 60), издал кассетный релиз "Hexual Sealings Prt.8".

От оригинальных записей после Knx остается не так много – замедленный вокал и еле уловимая мелодия, зато добавляются лихие перебитовки и самые разные ретро-семплы, вплоть до советского фанка.

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Дата: 27 января

Лейбл: Stones Throw

Жанр: hip-hop/rap

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Дмитрий Кокоулин

Сюжет: Музыкальная жизнь столицы: рецензии, фотографии, интервью

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