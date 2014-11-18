Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября 2014, 15:41

Общество

Про необходимые навыки: как завязать полезное знакомство

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 17 по 21 ноября в Москве проходит курс по продвижению технологических проектов Techno Pro2. Недельный интенсив на Красном Октябре предполагает выступления лидеров техно-рынка, которые обучат начинающих полезным приемам. В четверг темой дня станут лидогенерация и нетворкинг. Опытом поделятся Мария Питерская, Алексей Амилющенко и Алла Полякова-Готлиб.

Прямую трансляцию смотрите на online.m24.ru, начало в 17:00.

  • Когда: 20 ноября
  • Кто: Мария Питерская, Алексей Амилющенко и Алла Полякова-Готлиб
  • Что: обучение нетворкингу и лидогенерации
  • Кому смотреть: экстравертам и интровертам

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
тренинги эксперты прямые трансляции Москва онлайн нетворкинг фестивали и праздники навыки лидогенерация

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика