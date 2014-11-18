Про необходимые навыки: как завязать полезное знакомство

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 17 по 21 ноября в Москве проходит курс по продвижению технологических проектов Techno Pro2. Недельный интенсив на Красном Октябре предполагает выступления лидеров техно-рынка, которые обучат начинающих полезным приемам. В четверг темой дня станут лидогенерация и нетворкинг. Опытом поделятся Мария Питерская, Алексей Амилющенко и Алла Полякова-Готлиб.

Прямую трансляцию смотрите на online.m24.ru, начало в 17:00.