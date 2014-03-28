Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2014, 19:03

Спорт

Новым главным тренером хоккейного "Динамо" назначен Харийс Витолиньш

Харийс Витолиньш и Олег Знарок. Фото: ИТАР-ТАСС

Новым главным тренером столичного "Динамо" назначен Харийс Витолиньш, сообщает "Р-Спорт". Бывший наставник "бело-голубых" Олег Знарок ушел тренировать сборную России по хоккею.

Об этом рассказал генеральный менеджер "Динамо" и сборной России Андрей Сафронов. Уход Знарка в сборную повлечет кадровые перестановки в клубе и сборной - сам экс-тренер займет пост консультанта, а Витолиньш войдет в тренерский штаб национальной команды.

Ссылки по теме


Другие члены штаба "Динамо" - Владимир Федосов и Рашид Давыдов - также пополнят штаб сборной.

Отметим, что под руководством Знарка "бело-голубые" выиграли два подряд Кубка Гагарина - в прошлом и позапрошлом сезоне. В этом году "Динамо" уступило еще в 1/8 финала ярославскому "Локомотиву".

До назначения в "Динамо" Знарок пять лет тренировал сборную Латвии.

тренеры Динамо Харийс Витолиньш

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика