Врио главного тренера "Спартака" назначен Валерий Карпин

Валерий Карпин будет работать в качестве главного тренера "Спартака"

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен генеральный менеджер команды Валерий Карпин. Решение о назначении Карпина врио главного тренера "Спартака" было принято на совещании игроков и руководства клуба на базе в Тарасовке.

В тренерский штаб "Спартака" вошел Дмитрий Попов. Все помощники экс-наставника "красно-белых" Унаи Эмери - Микель Хауреги, Хуан Вила и Хуан Карседо - покинули клуб вслед за тренером.

В то же время, неизвестно, кто может занять пост главного тренера "Спартака" по окончании трех оставшихся до зимнего перерыва игр. В качестве претендентов на должность этакого "антикризисного менеджера" называются как громкие имена, вроде экс-тренера "Барселоны" Хосепа Гвардьолы и экс-наставника "Челси" Роберто Ди Маттео, так и российские специалисты - Андрей Кобелев и Юрий Красножан.

Кобелева уже успели побеспокоить пранкеры, которые позвонили ему с предложением возглавить московский "Спартак". Звонящий представился президентом клуба Леонидом Федуном и пригласил Кобелева занять должность главного тренера "красно-белых". Кобелев ответил согласием, но, как выяснилось позже, поторопился - Федуном оказался известный пранкер vovan, сообщает sports.ru.

Карпин уже тренировал "Спартак" ранее и дважды приводил клуб ко второму месту в чемпионате России.