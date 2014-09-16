Тренера "Локомотива" не пустили на базу клуба

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренера московского "Локомотива" Леонида Кучука, которого накануне отстранили от работы, не пустили на базу клуба. Наставник приехал для того, чтобы провести тренировку, но охранники отказались пропускать Кучука на территорию базы, сообщает sports.ru.

По словам Кучука, свои действия они объяснили личным распоряжением президента клуба Ольги Смородской.

Отметим, что в настоящее время Кучук номинально остается главным тренером "Локомотива", но реально в тренировках не участвует по распоряжению президента клуба.

Белорусский наставник руководил "железнодорожниками" с 19 июня прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу чемпионата страны.

Начало этого сезона сложилось для Кучука неудачно. "Локомотив" набрал 9 очков в семи стартовых турах, потерпел сокрушительное поражение в Лиге Европы от кипрского "Аполлона" и завершил участие в еврокубках.