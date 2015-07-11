Главный тренер "Динамо" Черчесов отправлен в отставку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов отправлен в отставку. Его место займет новый спортивный директор клуба Андрей Кобелев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе.

По информации источника, увольнение Черчесова связано с его позицией по трансферам. После того, как руководство клуба приняло решение отказаться от подписания контрактов с Виталием Дьяковым и Янном М'Вилой, Черчесов выступил против.

Позиция тренера не устроило руководство "Динамо", и с ним разорвали контракт. Официально об этом решении пока не объявлено.

Стоит отметить, что "бело-голубым" придется заплатить два миллиона евро за досрочное расторжение контракта с Черчесовым.

Черчесов возглавил клуб в апреле прошлого года. Каких-либо значимых успехов на этом посту он не добился.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло четвертое место в чемпионате России, но было исключено из еврокубков за нарушение правила "финансового fair-play".