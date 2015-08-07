Анохин: "Назначение Слуцкого - это огромный шаг вперед"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Назначение Леонида Слуцкого главным тренером сборной России - это шаг вперед для российского футбола. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом m24.ru президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

"Я хотел бы поздравить всю российскую футбольную общественность. Назначение Леонида Слуцкого - это большой шаг вперед для нашего футбола. С его приходом закончилась череда скандалов, разговоров о зарплатах, об агентах. Я уверен, что результат не заставит себя долго ждать. Уверен, что уже в ближайших матчах сборной мы это увидим", – заявил Анохин.

По его словам, на пост главного тренера также рассматривалась кандидатура Александра Бородюка. "Он имеет хороший опыт работы со сборной. Кроме того, рассматривали Игоря Корнеева, который вместе с ним работает", – добавил президент.

"Кандидатура Слуцкого с самого начала рассматривалась. Спасибо ЦСКА, что удалось с ними договорить о совмещении Слуцким постов в клубе и сборной. И самое главное, что Слуцкий хочет и может руководить нашей командой", – отметил Анохин.

По его мнению, Слуцкий легко решит задачу выхода на Евро. "Ему это по силам, и в выходе нашей команды на чемпионат Европы я лично не сомневаюсь", – подчеркнул Анохин.

Напомним, Леонид Слуцкий 7 августа был назначен главным тренером футбольной сборной России. Предыдущий "босс" сборной итальянец Фабио Капелло был отправлен в отставку в середине июля.

Причиной стало неудачное выступление сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы. На данный момент сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

Стоит отметить, что последним "отечественным" руководителем сборной был Александр Бородюк, который исполнял обязанности главного тренера с 1 января по 9 июля 2006 года.