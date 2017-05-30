Вышел трейлер нового мультфильма о приключениях медвежонка Паддингтона

Кадр из мультфильма "Приключения Паддингтона 2"/YouTube/StudiocanalUK

Трейлер нового мультфильма о приключениях медвежонка Паддингтона появился в Сети. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале компании Studiocanal UK, занимающейся производством картины.

Новые "Приключения Паддингтона" станут продолжением оригинального игрового фильма с элементами анимации, премьера которого состоялась в 2014 году. Картина имела огромный успех. Главные роли в первом фильме исполнили Николь Кидман и Хью Бонневиль. В этот раз к актерскому составу присоединились Хью Грант и Брендан Глисон. Самого медвежонка озвучил британский актер Бен Уишоу.

Впервые Паддингтон появился на страницах книг британского писателя Майкла Бонда в 1958 году. Сказки были переведены на 40 языков и стали популярны во всем мире.

Предполагается, что история Паддингтона станет кинотрилогией.

Британская премьера сиквела намечена на 10 ноября.

Видео: YouTube/StudiocanalUK