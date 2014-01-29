Медики начали выводить Михаэля Шумахера из комы

Михаэль Шумахер. Фото: ИТАР-ТАСС

Медики начали процесс вывода немецкого гонщика Михаэля Шумахера из комы. Процесс "постепенного пробуждения организма" может занять несколько месяцев.

В состоянии здоровья Шумахера наблюдаются позитивные изменения, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, 29 декабря автогонщик получил тяжелую травму на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. По предварительной информации, спортсмен упал на спуске и ударился головой о скалу. От гибели Шумахера спас шлем, который, тем не менее, не выдержал удара и раскололся.

Спортсмена на вертолете доставили в госпиталь. Шумахер перенес несколько операций, но его состояние остается крайне тяжелым. С целью снижения внутричерепного давления медики вынуждены были удалить часть черепа экс-пилота "Формулы-1".

Михаэль Шумахер - семикратный чемпион мира в автогонках класса "Формула-1". Он является самым титулованным спортсменом в этом виде гонок.