Николас Кейдж сломал ногу во время съемок нового фильма в Болгарии

Фото: Вячеслав Прокофьев

Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж сломал ногу во время съемок фильма "211" в Болгарии, сообщает местная газета Maritsa.

По данным издания, Кейдж получил травму во время выполнения одного из трюков в киноцентре Бояна в Софии.

Актера должны были прооперировать непосредственно в Болгарии, но в итоге он прервал съемки и вылетел в Лос-Анджелес, где продолжит лечение.

В новой картине Николас Кейдж играет роль полицейского. Он прибыл на съемки в Болгарию в середине апреля и должен был пробыть там около трех недель.

Николас Кейдж снялся в нескольких десятках кинофильмов, среди которых "Мерзлая земля", "Призрачный гонщик", "Что скрывает ложь", "Без лица" и других. За ленту "Покидая Лас-Вегас" актер получил "Оскар" и "Золотой глобус".

