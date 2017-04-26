Николас Кейдж сломал ногу во время съемок нового фильма в Болгарии

Фото: Вячеслав Прокофьев
Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж сломал ногу во время съемок фильма "211" в Болгарии, сообщает местная газета Maritsa.
По данным издания, Кейдж получил травму во время выполнения одного из трюков в киноцентре Бояна в Софии.
Актера должны были прооперировать непосредственно в Болгарии, но в итоге он прервал съемки и вылетел в Лос-Анджелес, где продолжит лечение.
В новой картине Николас Кейдж играет роль полицейского. Он прибыл на съемки в Болгарию в середине апреля и должен был пробыть там около трех недель.