Новости

Новости

20 ноября 2015, 15:57

Происшествия

Официальный представитель СКР Владимир Маркин попал в больницу

Владимир Маркин. Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Глава пресс-службы Следственного комитета Владимир Маркин попал в больницу, он находится в реанимации, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Травму генерал-майор получил во время хоккейного матча. По предварительной информации, у него перелом ноги.

Представитель СКР интересуется не только спортом: недавно вышел цикл передач "Следствие покажет" с Владимиром Маркиным. Первая серия документального фильма, по некоторым данным, обошла по телерейтингам "Следствие вели… с Леонидом Каневским".

травмы Владимир Маркин переломы чп

Главное

