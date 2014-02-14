Стоимость трассы Москва – Санкт-Петербург превышена на 6 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС
Коллегия Счетной палаты России в ходе анализа строительства платного участка трассы Москва-Санкт-Петербург обнаружила превышение стоимости работ на 6,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба СП.
По данным аудиторов палаты, стоимость дороги на участке 258 - 334 километр превышена по сравнению со стоимостью, подтвержденной госэкспертизой. "Экономического и правового обоснования указанного превышения стоимости строительства компания "Автодор", ведущая работы, не представила", - уточняют в ведомстве.
При этом один из аудиторов палаты Максим Рохмистров обнаружил, что доля инвестиций в проекте составила 2%. Он отметил, что "мировая практика не знает случаев такого соотношения затрат бюджетных средств и привлеченных инвестиций при реализации проектов государственно-частного партнерства".
Кроме того, Счетная палата обнаружила, что проекту потребуются дополнительные вливания в размере 9 миллиардов рублей – за 18 лет на обслуживание будет потрачено 43,5 миллиарда рублей, а выручка от платы за проезд составит 34,7 миллиарда рублей.
История вопросаПлатный участок трассы Москва – Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка (258 - 334 километр) планируют запустить 31 июля 2015 года. Он войдет в состав платной скоростной магистрали М11, идущей параллельно существующей трассе М10. Проезд по новой дороге будет стоить 1 рубль за каждый километр пути.
