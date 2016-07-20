Каток и теннисный корт сохранят при строительстве ТПУ "Николаевская"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Ледовый каток и теннисный корт планируется перенести при строительстве транспортно-пересадочного узла "Николаевская". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса.

"В зону строительства ТПУ попадают каток с искусственным льдом и теннисный корт, расположенные в проезде Черепановых. Поскольку они пользуются популярностью у местных жителей, было принято решение о переносе этих объектов на соседний участок", – рассказал Хуснуллин.

Он отметил, что с просьбой о переносе спортивных объектов на публичных слушаниях по проекту ТПУ выступали и местные жители. В ближайшее время префектура подберет подходящий участок для размещения катка и корта.

ТПУ "Николаевская" планируется построить на базе одноименной станции Московского центрального кольца (МКЖД). Строительство узла будет проходить в два этапа. Сначала планируется построить остановочный пункт с пассажирской платформой на железнодорожном кольце и выходами на проезд Черепановых, а также обустроить подъездные дороги.

Во время второго этапа предполагается продлить платформу НАТИ Октябрьского направления МЖД, создать удобный переход на платформу "Николаевская" и построить многофункциональный комплекс с паркингом на тысячу машино-мест и наземным гаражом.

