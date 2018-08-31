Дорожные ограничения в выходные 1-2 сентября. Что перекроют и как объехать

Фото: /

К радости автомобилистов День знаний в Москве перенесли с 1-го на 3-е сентября, поэтому сильных затруднений на дорогах в выходные не стоит ожидать. Однако в столице продолжат строительство дорог и развязок, прокладку и ремонт инженерных сетей. Обо всех ограничениях движения в эти выходные – в материале портала Москва 24.

Велоночь

Фото: transport.mos.ru

В ночь с 1 на 2 сентября в Москве пройдет заезд "Велоночь". Велосипедисты проедут от Парка Горького до "Сокольников" по Садовому кольцу, а также по улицам Коровий Вал, Люсиновская, Большая Серпуховская, по Николоямской, Андроньевской, Красноказарменной набережным и другим улицам столицы. Весь маршрут составит 23 километра.

2 сентября с 00:15 до момента прохождения колонны будут перекрыты следующие улицы:

Садовое кольцо – от Парка Горького до съезда на Коровий Вал;

улица Коровий Вал;

Люсиновская улица;

улица Павла Андреева;

Большая Серпуховская улица;

Садовое кольцо – от Большой Серпуховской до съезда на Николоямскую набережную;

Николоямская набережная;

Андроньевская набережная;

Красноказарменная набережная;

Красноказарменная улица;

1-й Красноказарменный проезд;

Солдатская улица;

улица Госпитальный Вал;

улица Новая Дорога;

Семеновская набережная;

Преображенская набережная;

набережная Ганнушкина;

проспект Ветеранов;

Ростокинский проезд;

5-й Лучевой просек;

Поперечный просек;

3-й Лучевой просек;

4-й Лучевой просек.

День знаний

Фото: transport.mos.ru

1 сентября с 8 до 10 часов утра нельзя будет проехать по участку проезда Девичьего Поля – от пересечения с Плющихой до пересечения с Новоконюшенным переулком. Здесь будет проходить ведомственное мероприятие в честь Дня знаний.

Митинг

Фото: transport.mos.ru

2 сентября на проспекте Академика Сахарова пройдет митинг по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. С полночи до 9:30 утра перекроют две полосы в районе дома 9 на проспекте Академика Сахарова в сторону Каланчевской улицы. А с 9:30 до 16 часов на время шествия полностью перекроют улицу Маши Порываевой от Каланчевской улицы до переулка Докучаева, а также проспект Академика Сахарова от переулка Докучаева до Садового кольца.

Строительство зданий, дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

До 15 февраля 2019 года в связи со строительством транспортной развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе частично ограничен съезд из поселка Беседы на МКАД (21-й километр, внешняя сторона). Также по 30 сентября частично будет занята проезжая часть моста Беседы-Братеево (въезд в Москву с эстакады).

Фото: transport.mos.ru

На Среднем международном переулке строится жилой комплекс, в силу этих причин участок переулка от пересечения с Международной улицей до дома № 17/1 по Международной улице нужно будет объехать, воспользовавшись переулком возле соседнего бизнес-центра.

Фото: transport.mos.ru



Также в связи со строительством здания до 29 августа частично перекрыта одна полоса Пресненского Вала в районе владения № 21 (участок № 1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

22-й километр дублера Калужского шоссе в сторону центра придется объехать по основной трассе. Строительные работы продлятся до 30 октября.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством участка Кожуховской линии метро до 1 декабря полностью перекрыт участок проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом. Объехать закрытый участок можно по шоссе Энтузиастов, развернувшись на эстакаде на Авиамоторной улице.

Фото: transport.mos.ru

Строительство пешеходного моста от станции метро "Технопарк" также ограничит движение на проспекте Андропова – от дома № 8, строение № 2 до дома № 10А, включая одну полосу дублера.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством станций Большой кольцевой линии с 1 сентября 2018 года по 1 декабря 2019 года полностью перекроют Наличную улицу от дома 4, строение 7 до дома 3.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

C 31 августа по 30 сентября круглосуточно ограничат движение по одной полосе в районе дома 22 в Походном проезде, а также в Походном проезде в районе дома 37, строения 6 по улице Фабрициуса. Кроме того, на улице Фабрициуса в районе дома 37, строения 6 перекроют по одной полосе в каждом направлении.

transport.mos.ru

С 22 августа по 15 октября на улице Красных Зорь идет реконструкция инженерных сетей. В связи с этим ограничено движение на одной полосе от пересечения с Гвардейской улицей до дома № 10. Такое же ограничение действует на улице Ивана Франко – от пересечения с Полонской улицей до дома 26, корпус 1.

transport.mos.ru

С 25 августа по 30 ноября введут дорожные ограничения на западе Москвы. На Истринской улице – от дома № 8, корпус 1 до дома № 10, корпус 1 ограничат движение на одной полосе. Для автомобилистов временно расширят проезжую часть. Также одну полосу частично займут на дублере Рублевского шоссе в районе дома № 10, корпус 1 по Истринской улице. А на Малогвардейской возле дома № 4, строение 1 перекроют одну полосу с организацией приоритетного права проезда.

transport.mos.ru

С 26 августа по 30 октября введут ограничения на Авиамоторной улице. Движение на одной полосе ограничат в районе дома № 8, строение 1, в районе пересечения с Красноказарменной улицей и в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Здесь тоже будут проводить инженерные работы.