30 сентября 2016, 11:57

Город

Маршрут четырех электричек Савеловского направления изменится в октябре

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Путь следования четырех электричек Савеловского направления изменятся в октябре, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В частности, с 3 по 7, с 10 по 14 и с 24 по 28 октября на однопутном перегоне Дубна – Большая Волга и на главном пути обеих станций пройдут ремонтно-путевые работы, в ходе которых заменят рельсы и шпалы на участке длиной 1,7 километра и проведут глубокую очистку балласта.

В связи с этим пригородные поезда №№ 6210 и 6220, отправляющиеся из Москвы в Дубну в 7:45 и 9:25, проследуют до станции Соревнование.

Поезда №№ 6105 и 6109, отправляющиеся из Дубны в Москву в 10:27 и 14:19 начнут свое движение от станции Соревнование.

Кроме того, для удобства пассажиров ОАО "ЦППК" организует компенсационные автобусные маршруты Вербилки – Дубна – Вербилки. С их расписанием можно ознакомиться на сайте организации.

транспорт городской транспорт октябрь Дубна изменения ремонт путей расписание электричек ж/д и вокзалы

