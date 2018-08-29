Новая артерия ТиНАО. Чем уникальна трасса от Киевского до Калужского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице запустили новую трассу от Киевского до Калужского шоссе. По замыслу московских властей, она станет одной из важнейших магистралей ТиНАО , связав спальные районы Солнцево и Бутово с офисами и предприятиями, а также с медицинским центром "Новомосковский" в Коммунарке. Выполняя функцию дублера МКАД, трасса поможет разгрузить наиболее сложные участки Киевского и Калужского шоссе.

Новая магистраль проходит через Картмазово и Прокшино. Кроме того, в ближайшем будущем правительство Москвы планирует построить дороги, которые соединят ее с городом Московский и ТПУ "Саларьево".

В рамках проекта было построено 27 километров дорог, включая девять путепроводов общей длиной 6,8 километра, два тоннеля и улично-дорожную сеть протяженностью 19,5 километра.

На трассе обустроили по четыре полосы движения в каждом направлении.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Там, где магистраль проходит недалеко от жилых домов: в районе деревни Картмазово, СНТ "Филатов Луг", коттеджного поселка "Соловьиная Роща", поселка Сосенки, деревни Прокшино и СНТ "Дружба", − установили шумозащитные экраны общей длиной 2,7 километра.

По словам экспертов, особенность новой трассы состоит в том, что она интегрирована со строящимся участком Сокольнической линии метро, который протянется в Коммунарку. Это первый пример строительства совмещенной автотрассы и линии метро в столице.

Как пояснили специалисты, пути метро пройдут в створе магистрали, а выходы со станций подземки разместят по обеим сторонам трассы.

Для автомобилистов в составе ТПУ "Саларьево", а также у станций метро "Прокшино" и "Филатов луг" оборудуют около 8,5 тысячи парковочных мест. А возле каждой станции строящегося участка Сокольнической линии появятся удобные и безопасные пешеходные дорожки.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Совмещение трассы от Киевского до Калужского шоссе с новым участком Сокольнической линии метро, подчеркнули в правительстве Москвы, позволит укрепить связь между Киевским и Калужским шоссе, улучшить транспортную доступность Солнцева, Коммунарки и соседних поселений ТиНАО, а также снизить нагрузку на юго-западный участок МКАД. Кроме того, это пересадка пассажиров с наземного транспорта на метро будет более комфортной.

В результате новая магистраль − дублер юго-западной части МКАД − будет играть роль одной из главных транспортных артерий ТиНАО.