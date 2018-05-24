Самокатная Москва. Что нужно знать о новом сервисе проката

18 мая в Москве запустили первый прокат самокатов. Сейчас пользователям доступны 1650 электросамокатов на 25 станциях. О том, как правильно пользоваться новым сервисом, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Зарегистрироваться



Просто так рассекать по улицам Москвы на электросамокате не получится – сначала нужно зарегистрироваться. Это можно сделать через сайт оператора проката "Делисамокат" либо через одноименное мобильное приложение, которое доступно в AppStore и в GooglePlay.

Для регистрации нужно ввести ФИО, адрес электронной почты и номер телефона. После регистрации сервис потребует сделать фото паспорта (прописка и разворот с фото), а также селфи с документом. Также необходимо подписать электронный договор с компанией-оператором. Это делается для идентификации пользователя, так как несовершеннолетним кататься на прокатных самокатах запрещено.

После этого модераторы должны проверить документы и активировать аккаунт. Проверка может занять до 24 часов.

Найти самокат



После прохождения регистрации и активации аккаунта необходимо к нему привязать банковскую карту, с которой снимут до 50 рублей для проверки ее положительного баланса. Эти деньги также вернут в течение суток.

После этого можно смело брать самокат. Достаточно лишь посмотреть на карту в мобильном приложении и выбрать необходимую станцию для начала аренды. Сейчас они есть в центре города и за пределами ТТК: в Строгине, Крылатском, Кунцеве, Раменках, а также на Проспекте Вернадского и Ломоносовском проспекте. Кататься можно с 7 до 23 часов.

Взять самокат





Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Чтобы арендовать самокат, нужно сначала забронировать его через приложение, а потом уже забрать у сотрудника на станции, просканировав QR-код из приложения. После начала аренды с карточки спишется часовая плата в размере 100 рублей. Также можно взять самокат на весь день – за 450 рублей. Чтобы самокат не разрядился и его можно было не опасаясь кражи оставить, например, у магазина, сотрудник на станции выдаст бесплатный замок и зарядку.

Технические характеристики Вес самоката – 12 кг ;

рекомендуемый вес человека – не более 100 кг , рост – 120–200 см ;

максимальная скорость – 25 км/ч , средний запас хода – 20–25 км ;

самокат имеет степень защиты от влаги IP54 и им можно пользоваться в дождь, но лучше не мыть его под струей воды;

самокат складной (для этого нужно снять крепление на руле, опустить рулевую стойку, а затем закрепить ее с помощью крючка на звонке в кольцо на крыле заднего колеса).

Вес самоката –рекомендуемый вес человека –, рост –максимальная скорость –, средний запас хода –самокат имеети им можно пользоваться в дождь, но лучше не мыть его под струей воды;самокат(для этого нужно снять крепление на руле, опустить рулевую стойку, а затем закрепить ее с помощью крючка на звонке в кольцо на крыле заднего колеса).





Начать движение



Для того, чтобы включить самокат, нужно нажать и удерживать в течение двух секунд кнопку “Старт”. После этого нужно включить фонарик и выбрать режим катания: двойное нажатие для езды в обычном режиме и одно нажатие – в режиме энергосбережения.

После всех настроек – смелее в путь! Слева у самоката ручной тормоз, справа – ручка газа. Для начала движения нужно нажать на газ, а когда скорость достигнет 5 км/ч, можно нажать кнопку ускорения – и он поедет намного быстрее.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Чтобы замедлиться, нужно отпустить кнопку ускорения, а для экстренной остановки – выжать ручку тормоза. Но на большой скорости тормозить лучше с осторожностью, так как есть риск упасть с самоката. Кроме того, во время движения на самокате должны стоять обе ноги. Маневрировать можно рулем или наклонами тела влево и вправо.

Завершить аренду



Завершить аренду и сдать самокат можно в любую точку проката, отмеченную на карте, но только если там есть свободные места. И помните – вернуть самокат необходимо до 23 часов.

Штрафы 200 рублей – оторванная подножка, разбитое стекло фонаря, разбитая панель на руле (но работающая), сломанный/утерянный звонок;

– оторванная подножка, разбитое стекло фонаря, разбитая панель на руле (но работающая), сломанный/утерянный звонок; 500 рублей – сломанное заднее или переднее крыло, сломанный складной механизм, сломанная ручка тормоза/газа, неработающая панель включения;

– сломанное заднее или переднее крыло, сломанный складной механизм, сломанная ручка тормоза/газа, неработающая панель включения; 1 тысяча рублей – порванные провода, сломанная батарея, сломанное электрооборудование, поврежденное переднее или заднее колесо;

– порванные провода, сломанная батарея, сломанное электрооборудование, поврежденное переднее или заднее колесо; 2 тысячи рублей – сломанный руль или стойка руля, сломанные железные элементы;

– сломанный руль или стойка руля, сломанные железные элементы; 5 тысяч рублей – при невозврате самоката до 23 часов (при этом можно вернуть самокат до 8 часов следующего дня);

– при невозврате самоката до 23 часов (при этом можно вернуть самокат до 8 часов следующего дня); 30 тысяч рублей – при невозврате самоката в течение 48 часов после начала аренды.



В скором времени в городе должен появиться еще один подобный прокат самокатов от компании YouDrive. Компания обещает, что ее прокат будет работать круглосуточно и предлагает поминутную аренду.