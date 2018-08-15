Во "Внуково" после заката. Как изменится ночная маршрутная сеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 18 августа в Москве запустят новый ночной маршрут H11 от аэропорта "Внуково" до метро "Китай-город" с получасовым интервалом. Тогда же обновят схему движения два ночных маршрута: H1 и Н3.

Из аэропорта "Шереметьево" Н1 будет доезжать до метро "Китай-город", а автобус Н3 начнет заезжать на Комсомольскую площадь и сможет обслуживать пассажиров трех вокзалов: Казанского, Ленинградского и Ярославского.

Специальный корреспондент портала Москва 24 ознакомился с планами предстоящих изменений и расписанием действующих ночных маршрутов на сайте ГУП "Мосгортранс".

На самолет от "Китай-города"





Фото: пресс-служба Мосгортранс



Новый маршрут Н11 от Славянской площади или метро "Китай-город" поедет в аэропорт "Внуково" через метро "Лубянка" и "Библиотека имени Ленина" до вестибюля станции "Октябрьская", затем по выделенной полосе Ленинского проспекта до метро "Юго-Западная", далее до Озерной улицы и по Боровскому шоссе. Останавливаться водители будут по требованию, поэтому пассажирам необходимо оповещать о желании выйти самостоятельно.

Обновление двух рейсов



Первый ночной маршрут – Н1 – станет короче. Автобус будет теперь доезжать до центра города и завершать путь на "Китай-городе". А вторую часть пути, по которой раньше проходил Н1, от "Китай-города" до Озерной улицы – охватит новый рейс Н11.

Изменит маршрут следования и третий ночной автобус: "Уссурийская улица – метро "Китай-город"". Его радиальный путь от станции метро "Бауманская" через Спартаковскую, Старую Басманную, Покровку до Китай-города изменится. На конечную остановку Н3 будет теперь попадать через Комсомольскую площадь и Садовое кольцо.

Ночные пассажиры поездов дальнего следования, прибывающие на Ярославский, Казанский и Ленинградский вокзалы, теперь смогут уехать в районы Восточного административного округа и до Щелковского автовокзала. Кроме того, они смогут добраться до центра Москвы и оттуда, сделав пересадку на другие ночные маршруты, попасть во многие окраинные районы столицы. Большой плюс в том, что теперь людям не нужно будет дожидаться открытия метрополитена.

Магистральный круглосуточный





Фото: пресс-служба Мосгортранс



В прошлом месяце в Москве появился первый магистральный круглосуточный маршрут – М10. Он не прекращает движение ни днем, ни ночью. Правда, в темное время суток он увеличивает интервал движения. Автобус отправляется с севера города, от Лобненской улицы до метро "Китай-город" каждые полчаса, с такими же промежутками он идет и из центра.

Путь его пролегает через Лобненскую улицу, Карельский бульвар, улицу Софьи Ковалевской, Бескудниковский бульвар и Дмитровское шоссе. Охватывает станции метро: "Верхние Лихоборы", "Петровско-Разумовская", "Тимирязевская", "Дмитровская". Далее по Бутырской улице автобус доезжает до Савеловского вокзала и продолжает движение по Новослободской улице, останавливаясь у метро "Новослободская". Потом через улицу Малая Дмитровка попадает на Тверскую, а оттуда через Театральный проезд и Новую площадь до конечной – метро "Китай-город".

Без перерыва



После ввода автобуса до "Внуково" в Москве будет ходить 12 ночных маршрутов общественного транспорта. Главная точка притяжения практически всех рейсов – Славянская площадь или метро "Китай-город".

Сюда прибывают и отсюда отправляются ночные рейсы: Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, H7, М10, а с 18 августа сюда будут приезжать H11 из "Внуково" и H1 из "Шереметьево". Здесь можно сделать пересадку и уехать почти в любой район Москвы.

Фото: пресс-служба Мосгортранс



У всех ночных автобусов интервал движения – 30 минут, кроме маршрута "Б", который ходит по Садовому кольцу в обе стороны всю ночь каждые 15 минут. Появились ночные маршруты в столице пять лет назад. По данным столичных властей, ежедневно ими пользуется пять тысяч человек.

Куда еще можно уехать ночью?





Фото: пресс-служба Мосгортранс



На втором ночном маршруте – Н2 – можно добраться от Беловежской улицы, расположенной на западе Москвы, до метро "Китай-город" через Можайское шоссе, метро "Славянский бульвар", "Парк Победы", "Кутузовская", Кутузовский проспект, Новый Арбат, станции "Библиотека имени Ленина" и "Лубянка".

Фото: пресс-служба Мосгортранс



За МКАД, в Новокосино, пассажиров довезет четвертый ночной маршрут – H4. Он следует через станции метро "Площадь Ильича", "Перово", "Новогиреево", "Новокосино".

Фото: пресс-служба Мосгортранс



В юго-восточные районы по ночам горожан развозит автобус H5. В центр он стартует от дома №148 по Каширскому шоссе, проходит через станции метро "Домодедовская", "Красногвардейская", "Шипиловская", "Марьино", "Братиславская", "Люблино", "Волжская", "Кузьминки", "Текстильщики" и "Таганская".

Фото: пресс-служба Мосгортранс



Ночной маршрут Н6 от Осташковской улицы до метро "Китай-город" практически полностью повторяет движение метропоезда по северному радиусу Калужско-Рижской линии. Он проезжает станции метро "Медведково", "Бабушкинская", "Свиблово", "Ботанический сад", "ВДНХ", "Алексеевская", "Рижская", "Проспект Мира" и "Сухаревская".





Фото: пресс-служба Мосгортранс





На седьмом ночном маршруте – Н7 – можно добраться в центр от 138-го квартала Выхина. Автобус идет до метро "Китай-город", минуя станции метрополитена "Рязанский проспект" и "Таганская", а также станцию МЦК "Нижегородская".

Фото: пресс-служба Мосгортранс



От Новодевичьего монастыря до ВДНХ к южному выходу и обратно круглые сутки ходит автобус №15. Из ночных рейсов только он не заходит на Славянскую площадь. Его путь пролегает через Большую Пироговскую, Пречистенку, метро "Кропоткинская", Арбатскую площадь, Пушкинскую площадь, Страстной бульвар, Каретный Ряд, а также станции метро "Новослободская", "Достоевская", "Марьина Роща", улицу Шереметьевская и улицу Академика Королева.

Фото: пресс-служба Мосгортранс



В ночной маршрутной сети столицы есть единственный трамвай – №3. Он следует от метро "Чистые пруды" до улицы Академика Янгеля. От Павелецкого вокзала его путь на юг пролегает с остановками: метро "Тульская", станция "Верхние Котлы" МЦК, метро "Нагатинская", "Варшавское шоссе", "Симферопольский бульвар", метро "Каховская", "Чертановская" и "Улица Академика Янгеля".

Однако с 30 июня трамвай временно заменен на автобус №3н из-за ремонта на Донбасском путепроводе.