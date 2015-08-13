Гости столичного зоопарка смогут оплатить вход "Тройкой"

В Московский зоопарк теперь можно пройти по карте "Тройка", сообщила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева.
"Сегодня мы совместно с зоопарком, компанией Primepass и департаментом культуры запустили новый проект – возможность оплаты картой "Тройка" прохода в зоопарк", – передает слова Бисембаевой корреспондент m24.ru.
В пресс-службе зоопарка добавили, что оплата производится в соответствии со стоимостью входного билета (для взрослых 400 рублей по будням и 500 рублей в выходные и праздничные дни). Одной картой можно оплатить только один входной билет.
Таким образом, Московский зоопарк стал первым культурно-развлекательным объектом, участвующим в проекте по расширению функционала карты "Тройка" в городской среде.
Добавим, что проект запустили для сокращения очередей – достаточно пополнить карту и приложить ее к турникету у главного входа.
Всего в столице работает порядка 30 тысяч точек пополнения карт "Тройка". Пополнить электронный кошелек можно в кассах метрополитена, в банкоматах Росбанка, через мобильное приложение "Росбанк Онлайн" и интернет-банк. С февраля можно пополнить карту с помощью сервиса WebMoney. Для этого необходимо перейти на сайт и в разделе "Транспортные услуги" указать номер "Тройки" и сумму для перевода.
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Еще один способ пополнения карты – в терминалах QIWI и мобильном приложении Visa QIWI Wallet. Чтобы пополнить карту, нужно нажать на терминале кнопку "Поиск" и набрать слово "Тройка". Затем надо ввести номер карты и сумму к оплате.
Доступно также и удаленное пополнение через сервисы:
- "Яндекс.Деньги";
- Интернет-банк ВТБ 24;
- CyberPlat;
- "Банк Москвы";
- "Альфа-Клик";
- Comepay-кошелек;
- Национальный платежный сервис;
- SMS на номер 3116.
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