Гости столичного зоопарка смогут оплатить вход "Тройкой"

Билет в Московский зоопарк теперь можно оплачивать "Тройкой"

В Московский зоопарк теперь можно пройти по карте "Тройка", сообщила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева.

"Сегодня мы совместно с зоопарком, компанией Primepass и департаментом культуры запустили новый проект – возможность оплаты картой "Тройка" прохода в зоопарк", – передает слова Бисембаевой корреспондент m24.ru.

В пресс-службе зоопарка добавили, что оплата производится в соответствии со стоимостью входного билета (для взрослых 400 рублей по будням и 500 рублей в выходные и праздничные дни). Одной картой можно оплатить только один входной билет.

Таким образом, Московский зоопарк стал первым культурно-развлекательным объектом, участвующим в проекте по расширению функционала карты "Тройка" в городской среде.

Добавим, что проект запустили для сокращения очередей – достаточно пополнить карту и приложить ее к турникету у главного входа.

Всего в столице работает порядка 30 тысяч точек пополнения карт "Тройка". Пополнить электронный кошелек можно в кассах метрополитена, в банкоматах Росбанка, через мобильное приложение "Росбанк Онлайн" и интернет-банк. С февраля можно пополнить карту с помощью сервиса WebMoney. Для этого необходимо перейти на сайт и в разделе "Транспортные услуги" указать номер "Тройки" и сумму для перевода.

Еще один способ пополнения карты – в терминалах QIWI и мобильном приложении Visa QIWI Wallet. Чтобы пополнить карту, нужно нажать на терминале кнопку "Поиск" и набрать слово "Тройка". Затем надо ввести номер карты и сумму к оплате.

Доступно также и удаленное пополнение через сервисы: