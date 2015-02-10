Арбитражный суд Москвы подтвердил законность сноса дебаркадеров

Фото: ТАСС/Григорий Тамбулов

Столичный арбитражный суд подтвердил законность демонтажа дебаркадеров, расположенных в акватории Москвы-реки, передает пресс-служба департамента транспорта.

Ранее владельцы объектов – несколько юридических лиц – подали жалобы на решение столичных властей убрать дебаркадеры. По их мнению, исключение из судового реестра было против правил, но АС Москвы встал на сторону "Речной администрации Московского бассейна", отозвавшей разрешения.

Кроме того, 514-ФЗ гласит, что в Москве действие лицензий, заключенных до введения в действие новой редакции Водного кодекса (3 декабря 2014 года), прекращается с 1 января 2015 года. Таким образом, у владельцев дебаркадеров отсутствуют основания для законного водопользования.

При этом разрешения на установку дебаркадеров оформлялись Московско-Окским бассейновым управлением, новые лицензии выдадут по результатам открытого аукциона.

В департаменте транспорта отмечают, что демонтаж дебаркадеров направлен на повышение безопасности граждан – объекты имеют высокую степень пожарной опасности и загрязняют реку отходами. Кроме того, они препятствуют развитию речного транспорта и мешают отдыху горожан.

Как отметил зампредседателя комитета Государственной Думы по транспорту Александр Старовойтов, "демонтаж дебаркадеров позволит улучшить связность между берегами и модернизировать набережные. Это позволит москвичам легко и безопасно пользоваться зонами у воды".

Напомним, в конце 2014 года Фрунзенскую набережную очистили от плавучих клубов и ресторанов – дебаркадеров. При этом столичные власти отмечают, что большинство дебаркадеров на Москве-реке работают вне правового поля.

Добавим, что в 2012 году Москомстройинвест планировал размещение на Москве-реке около 200 дебаркадеров с гостиницами и ресторанами. Однако позже от этой идеи власти отказались.

"В ноябре 2014 мы очистили Фрунзенскую набережную, убран дебаркадер с Космодамианской набережной, проводятся работы на Краснопресненской набережной", –добавил замруководителя департамента транспорта Дмитрий Савченко.