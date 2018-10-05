Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные в метрополитене закроют несколько станций Филевской линии, а в районе "Лужников" проведут два спортивных мероприятия. Также в городе продолжают строить дороги, прокладывать инженерные коммуникации. Обо всех перекрытиях в эти выходные – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Закрытие станций метро

Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют 6 и 7 октября. Для пассажиров будут недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом станция "Кунцевская" Арбатско-Покровкой линии будет работать без изменений. В обычном режиме поезда начнут курсировать на этом участке 8 октября в 5:30.

Во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2. Автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Интервал движения не будет превышать двух минут.

Кроме того, из-за ремонта будут закрыты некоторые входы и выходы станций. Например, на станции "Новогиреево" пассажиры смогут пользоваться лишь западным вестибюлем. В "Люблино – южным, а на станции "Марьино" – северным.

Полумарафон "Моя столица"

Фото: transport.mos.ru

7 октября перекроют движение транспорта на участках Университетской площади и улицы Косыгина. Ограничения связаны с проведением полумарафона "Моя столица". В воскресенье с 8 до 20 часов нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. С 8 до 16 перекроют улицу Косыгина от улицы Мосфильмовская до Ленинского проспекта.

Кроме того, с 12 часов 6 октября до 20 часов 7 октября закроют парковочный карман в районе пересечения Университетской площади с улицей Косыгина. Объехать закрытые участки можно по Университетскому проспекту.

Спортивный праздник полиции

Фото: transport.mos.ru

6 октября в спорткомплексе "Лужники" пройдет спортивный праздник московской полиции. В связи с мероприятием с 12:30 до 14:30 будут полностью перекрыты:

улица Лужники;

Лужнецкая набережная;

Фрунзенская набережная;

Хамовнический Вал – от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной.

Строительство зданий, дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

Объехать закрытые участки можно по Комсомольскому проспекту.

С 2 октября 2018 года до 22 июля 2019 года ограничили движение по одной полосе Большой Андроньевской улицы – от пересечения с Библиотечной улицей до владения 7/14, строение 3. В этом месте строят жилой дом.

Фото: transport.mos.ru

Возле метро "Кунцевская" продолжаются работы по реконструкции станции. В связи с этим до конца 2018 года в районе пересечения Молдавской и Малой Филевской улиц с Рублевским шоссе ограничили движение транспорта по одной полосе. При этом наземный транспорт может проехать в сторону Молдавской и Малой Филевской улицы.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством участка Большой кольцевой линии метро по 11 октября круглосуточно ограничено движение по одной полосе на Старокалужском шоссе – от дома 64, строения 1 до дома 27, корпуса 8.

Фото: transport.mos.ru

С 1 октября 2018 года по 30 августа 2019 года будут вводить ограничения и перекрытия движения в районе пересечения МКАД и Бесединского шоссе. Сейчас закрыто по одной полосе на двух участках кольцевой автодороги (участок №1 и №2 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

Также дорожные работы проходят на участке МКАД в районе улицы Генерала Дорохова. До 29 декабря 2019 года на внешней стороне МКАД перекрыты три полосы движения с временными расширениями дороги, а на внутренней стороне – две полосы. На самой улице Генерала Дорохова в районе пересечения с МКАД частично ограничено движение по одной полосе.

Инженерные сети

Фото: transport.mos.ru

С 1 октября по 10 ноября поэтапно перекрывают полосу в Малом Палашевском переулке – от Сытинского переулка до дома 19А по Тверской улице. В этом районе проводятся работы на инженерных сетях.

Фото: transport.mos.ru

Аналогичные работы проводят в Большом Палашевском переулке. В связи с этим с 1 октября по 30 ноября участок дороги от дома 13, строение 1 до Богословского переулка поэтапно перекрывают.

Фото: transport.mos.ru

Также водители не смогут проехать по одной из полос Новорублевской улицы на участке от пересечения с улицей Василия Ботылева до дома 2, корпуса 1. Ограничения действуют до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Из-за проведения работ на инженерных сетях до 30 октября ограничено движение по одной полосе на улице Маршала Воробьева. Перекрыт участок от дома 2, строения 2 до Таллинской улицы.

Фото: transport.mos.ru

А до 31 октября нельзя будет проехать по одной полосе на Донской улице в районе дома 14, корпуса 1. Здесь также проводятся инженерные работы.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством инженерных сетей до 25 декабря круглосуточно перекрыта улица Авиаконструктора Петлякова – от дома 3 до владения 15, сооружения 1. Для проезда водителям можно воспользоваться параллельной улицей Летчика Грицевца.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения будут введены на Главной аллее: с 30 сентября движение полностью перекроют от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Московским проспектом. Временные неудобства связаны с ремонтом инженерных сетей, а снимут ограничения только 30 января 2019 года. Для объезда закрытого участка можно воспользоваться 2-й улицей Измайловского Зверинца и Электродным проездом либо Северо-Восточной хордой.

Фото: transport.mos.ru

До 1 апреля следующего года будет полностью перекрыт участок Газгольдерной улицы – от пересечения с Новохохловской улицей до дома 6 по Газгольдерной улице. Но для проезда автомобилей обустроили временную объездную дорогу с движением по одной полосе, а для удобства водителей поставили знаки приоритета движения.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения также коснутся и Дмитровского шоссе – до 15 декабря можно будет проехать только по двум полосам магистрали в обоих направлениях. Перекрытие действует на участке от Красностуденческого проезда до дома 21, корпуса 2.

Фото: transport.mos.ru

До 1 марта 2019 года движение на 1-й Фрезерной улице будет ограничено. От шоссе Фрезер до дома 2/1, строения 11 и на улице Генерала Яковлева – от дома 53, корпуса 29 до улицы Пруд Ключики закроют по одной полосе. При этом дорогу временно расширят, чтобы сохранить количество полос.