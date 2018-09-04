Как в Москве управляют движением электричек

Когда автобус заменяет электричку, кто координирует работу билетных касс и как лоси влияют на расписание пригородных поездов? Специальный корреспондент портала Москва 24 отправился за ответами на эти вопросы в диспетчерский центр Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Сломался холодильник, испортился недельный запас пельменей. Сосед сверху опять залил ванну. Кот продолжает драть обои и портить мебель. Отпуск всего через две недели. Яблок в этом году уродилось особенно много. На работе обещали повышение. Да еще жарко, холодно, противный мелкий дождик – сотни мыслей, житейских неурядиц и ожиданий занимают умы москвичей по пути на станцию.

Но единственное, что в утренний час по-настоящему нужно пассажирам, – это чтобы электричка пришла вовремя. Ведь многие привыкают жить по железнодорожному расписанию и выходят из дома ровно к прибытию своего поезда на платформу. И, конечно, немногие задумываются, кто и откуда управляет пригородными электропоездами.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Поэтому сегодня мы пришли в диспетчерский ситуационно-аналитический центр или просто – САЦ. Центральная пригородная пассажирская компания обслуживает 91,4% железнодорожных перевозок Московского транспортного узла, и все их поезда управляются отсюда. Здесь – главный нервный узел компании. А перед нами стоит глава САЦ – начальник диспетчерского центра Александр Ковалёв.

Едва поздоровавшись и пригласив внутрь, он тут же извиняется и отходит в сторону – звонит мобильный телефон. Пару минут спустя наш спикер возвращается и поясняет, что у одного из поездов произошли технические неполадки, поэтому его нужно снимать с маршрута, а взамен запускать компенсационный автобус.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



"Здесь есть два варианта: либо автобус заказываем под конкретные временные рамки – как, например, сейчас, когда речь не идет о глобальных перевозках. Либо устраивается закольцованный маршрут, по которому автобусы ходят постоянно в течение всего дня и отправляются по заполнению салона. Это применяется на более нагруженных направлениях", – объяснил он.

Далее следует череда звонков, когда Александр Ковалёв пытается выяснить, где именно находится поезд и до какой станции он сможет доехать. Параллельно он договаривается с автоколонной, чтобы выделили транспорт.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



И в таком духе – каждый день. Утро начинается с просмотра сводного отчета и планирования. Пассажиропоток на всех направлениях уже известен и в определенной степени даже прогнозируем. Поэтому, зная о важных моментах, которые предстоят, можно заранее перераспределить потоки так, чтобы поезда шли без задержек.

"Традиционно нагрузка возрастает во время массовых мероприятий, например, авиасалон МАКС в Жуковском или форум "Армия" в Кубинке. Ну и так называемые "выездные дни" – это вечер пятницы и канун любого праздника, когда много пассажиров стремится куда-то уехать. Летом, наоборот, пассажиропоток стихает, потому что многие в отпусках или на дачах", – отмечает Ковалёв.

Диспетчеры САЦ дежурят круглосуточно. При этом часть смены находится в самом центре, а один сотрудник размещается в таком же "нервном узле" РЖД. Благодаря этому координация между перевозчиками происходит быстрее – и любую нештатную ситуацию удается разрешить весьма оперативно. Что, конечно, улучшает комфорт пассажиров.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



А случиться может, в принципе, что угодно. Список нештатных сценариев достаточно широк, рассказывает нам Александр Ковалёв.

"Со всего полигона компании к нам стекаются данные обо всем: все инциденты, отклонения в работе. От одной неработающей билетной кассы на станции – до вопросов транспортной безопасности. Когда, например, сотрудники или пассажиры находят подозрительный бесхозный предмет", – подчеркнул он.

Каждое сообщение нужно обработать и принять решение. Что-то операторы могут сделать сами, где-то нужно подключиться их начальнику. Но случаи бывают разные. И если при обрыве контактного провода или препятствии на путях примерные сроки устранения проблемы можно прикинуть, то есть ситуации совершенно непредсказуемые и труднопрогнозируемые.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Так, график движения может сбиться не только из-за поломки подвижного состава или неисправностей железнодорожной инфраструктуры. Часто причиной задержки поезда может быть воздействие извне. Иногда доходит до комичного: не инопланетяне, конечно, захватывают вашу электричку – но нечто, почти столь же невероятное.

"Бывает так, что машинист замечает корову, которая лежит на путях. Ему приходится останавливаться, сигналить и ждать, пока животное уйдет. К сожалению, никуда от этого не деться. А однажды был случай, когда лось шел по железнодорожному полотну перед электропоездом и не хотел уходить. Так продолжалось минут 20", – заключает собеседник портала Москва 24.

Произойти может что угодно: от сонного животного до урагана, который повалит на пути сухое дерево. Но в любой ситуации нужно, чтобы все ответственные службы реагировали быстро и вовремя координировали работу между собой. Задача непростая и довольно ответственная – но в САЦ всегда все под контролем.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



В режиме онлайн операторы могут видеть любой поезд на московском полигоне: на какой он станции, куда идет, с какой скоростью и укладывается ли в расписание. Пассажиры не должны испытывать дискомфорта – им всего лишь нужно попасть в пункт назначения. А потому за огромным множеством поездов нужен глаз да глаз.

Мы с фотографом больше не отвлекаем диспетчеров и направляемся к платформе Каланчевская, она тут неподалеку. Кстати, через 10 минут оттуда отходит электричка, на которой так удобно добраться до редакции! Хорошо, что внутри МКАДа лоси встречаются крайне редко.