Москвичи подали около 1500 идей по организации маршрутов транспорта

Фото: M24.ru

Москвичи предложили более полутора тысяч идей по организации маршрутов общественного транспорта, сообщил на оперативном совещании в мэрии глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Всего в проекте "Наши маршруты" приняли участие более 8 тысяч москвичей.

В результате было отобрано 9 концепций по теме "Новые автобусные связи": по одной на каждый округ, кроме ТИНо и ЗелАО. Кроме того, в скором времени откроют дополнительное голосование в приложении "Активный гражданин".

Ликсутов также отметил, что по теме "Выделенные полосы" горожане подали 1018 идей. Из них тоже определили 9 лучших. Многие голосовали за появление "выделенки" на Садовом кольце.

Фото: crowd.mos.ru

На данный момент уже прорабатывают 4 новых маршрута общественного транспорта, до конца года в проект включат и оставшиеся. Отмечается, что обновленную маршрутную сеть представят в августе или начале сентября текущего года.

Помимо этого, участники проекта поддержали увеличение ночных и полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта.

Зарегистрированные пользователи смогут ознакомиться с маршрутами на портале краудсорсинг-проекта.

Напомним, проект "Наши маршруты" стартовал 21 мая. В нем могли принять участие все пользователи, которые заранее прошли регистрацию и были отобраны модераторами. По каждому из девяти рассматриваемых округов было проведено голосование среди участников проекта, в результате чего были отобраны предложения-победители, набравшие наибольшее число голосов в своем округе по каждому направлению.

Авторы всех лучших идей по каждому округу и в рамках каждого направления проекта уже в ближайшее время станут обладателями эксклюзивной подарочной карты "Тройка". Кроме того, авторы самых популярных идей, за которые проголосовали пользователи, получат возможность стать экспертами по созданию новой маршрутной сети столицы в департаменте транспорта.