Видео-антологию спектаклей Ромео Кастеллуччи покажут в Москве

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Новый сезон в Театральном центре "На Страстном" откроется видео-антологией спектаклей Ромео Кастеллуччи. В течение 48 часов в режиме нон-стоп покажут три части "Божественной комедии", Tragedia Endogonidia, Nineties и 2000 years.

"Божественная комедия" включает спектакли "Рай", "Ад" и "Чистилище", Nineties – "Гамлет", "Люцифер", "Орестея", "Юлий Цезарь", а 2000 years - "О концепции лика Божия", "Я думаю", "Феномен под названием "Я", "Фолк".



"Проект "48 часов с Ромео Кастеллуччи приурочен к VII Международному фестивалю моноспектаклей SOLO, который 29 сентября откроется спектаклем Ромео Кастеллуччи "Юлий Цезарь. Фрагменты". Московская премьера пройдет на глубине 16 метров под землей, в пространстве CollectorGallery", - сообщили организаторы.

Вход на видеопоказ спектаклей свободный. Трансляции состоятся 5, 6 и 7 сентября в фойе Театрального центра "На Страстном".



